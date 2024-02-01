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Tarım Bakanlığı: Narenciye ihracatı fümigasyonla mümkün

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilecek narenciyeye fumigasyon işlemi yapılması gerektiğini, bu işlemlerin limanda yapılmaya başlandığını duyurdu.
Tarım Bakanlığı: Narenciye ihracatı fümigasyonla mümkün

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilecek narenciyeye fumigasyon işlemi yapılması gerektiğini, bu işlemlerin limanda yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık’tan TAK’a yapılan açıklamada, Türkiye, Irak, Azerbaycan ve Rusya’ya gidecek olan narenciyenin bu işlemden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Fugimasyon, ilaçlanacak olan malzemelerin bir poşet yada kaplama içerisine yerleştirilip ilaçlı gazlarla haşerelerin yok edilmesi yöntemi olarak tanımlanıyor.

Yeşillenme hastalığına sebep olabilecek vektör (taşıyıcı böceği) ve yumurtasının fumigasyonla öldüğünün denemelerde görüldüğü kaydedildi. Söz konusu hastalığının ihracata engel olmaktan kalktığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, fumigasyon maliyetinin üreticinin tüccarla yaptığı anlaşmaya bağlı olarak ya üretici ya da tüccar tarafından karşılatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeşillenme hastalığının ülkede henüz görülmediği ancak taşıyıcı böceğin tespit edildiği hatırlatıldı. Hastalığa vektör böceklerinin direkt neden olmadığı ancak bakteriyi ağaca taşıyanların söz konusu böcekler olduğu, dolayısıyla söz konusu vektörlerin hastalığın görüleceğinin habercisi sayıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, fumigasyon kamyonlar gemiye binmeden yapılıyor, işlemden sonra kamyonlar 24 saat bekletiliyor ve daha sonra ürün havalandırılarak gemiye yükleniyor.

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