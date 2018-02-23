Tarım Bakanlığı o bal ile ilgili polise şikayette bulundu

Sahte Bal Piyasadan Toplatildi

“Özkızılkaya” adı altındaki bal sahte çıktı. Satışı yasaklanan sahte bal piyasadan toplatılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veteriner Dairesi tarafından market denetimlerinde piyasada bulunan ballarda yapılan tahlil ve kontrollerde 23 Şubat 2018 tarihli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Veteriner Mevzuat Kuralı'na uygunsuz bal paketleme ve pazarlama faaliyetinde bulunan “Özkızılkaya” ballarına el konularak piyasadan toplatılmaya başlandı.

Veteriner Hizmetleri Yasası çerçevesinde Özkızılkaya Balında uygunsuzluk, hile ve /veya tağşiş tes p it edildiğinden piyasaya sürülmesi yasaklanmış, toplatılması ve imha emri verilmiştir.

Mevzuata uygunsuzluğu tespit edilen işletmenin “aynı suçu tekrarlamasından dolayı” bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri 1 yıl boyunca askıya alınmıştır.