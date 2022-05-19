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Tarım Bakanlığı ve Çiftçiler Birliği arasında uzlaşı sağlandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşen Çiftçiler Birliği'nin arasında uzlaşı sağlandı, ambarlarda başlatılan kantar eylemi de sonlandı.
Tarım Bakanlığı ve Çiftçiler Birliği arasında uzlaşı sağlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çiftçiler Birliği ile bugün yapılan toplatıda uzlaşı sağlandığını ve ambarlarda başlatılan kantar eyleminin sonlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un, henüz geçmeyen bütçenin makul bir bütçe olmaması halinde dahi akaryakıt desteğinin iki kat artacağı ve girdi maliyetlerinde iyileştirme yapılacağı taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Taşıma ücretleri konusunda Toprak Ürünleri Kurumu’nun kilo başına 10 kuruşluk taşıma maliyetini üstleneceği ve Doğrudan Gelir Desteği konusunda bütçe içerisinde iyileştirme yapılacağı yönünde söz veren Oğuz’un Haziran ayı içerisine kadar zaman istediği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmesinde yaptığı konuşmada, üreticilerin sıkıntıların farkında olduğuna dikkat çekerek, üretimin ne kadar zor olduğunu bildiklerini ve amaçlarının da üretimi devam ettirmek olduğunu savundu.

Üreticinin ayakta kalmak zorunda olduğuna dikkat çeken Bakan Oğuz, gelecek sene de üreticinin üretmeye devam etmesi gerektiğini bunun için ileriye dönük planlar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Oğuz konuşmasına şöyle devam etti;

‘’Üreticilerin ne kadar zor şartlarda ayakta kalmak zorunda olduğunun farkındayız. Üreticilerimiz üretmeye devam etmek zorundadır. Bizim de amacımız üretimin devam etmesini sağlamaktır. Üretimin gelecek senelere de devam etmesi için üreticinin ayakta kalması gerekiyor. Bu nedenle planlama yaparken bu yılı değil, geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Bütçeye de planlamamızı bu şekilde yapıyoruz.’’

Sadece üretici ayağını değil tüketici ayağını da düşünmek zorunda olduğunu kaydeden Oğuz, çiftçiye verilen fiyat üzerine hayvancıyı ve diğer alanları dengede tutmak zorunda olduklarını belirtti. Bakan Oğuz, amaçlarının hak yemek olmadığını dile getirerek, bu yılı değil geleceği düşündüklerini yineledi.

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Bütçe içerisinde akaryakıt desteğinin çok cüzi kaldığına dikkat çeken Oğuz, on bir yıldan beri akaryakıt desteklerinin değişmediğini hatırlatarak bu yıl yaklaşık iki katının üzerinde olacak şekilde artış yapılacağının taahhüdünü verdi. Oğuz, girdi maliyetlerinde iyileştirme yapılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Oğuz, henüz bütçenin geçmediğine dikkat çekerek, bütçenin makul bir bütçe olmaması halinde dahi verdiği taahhüdün gerçekleşmesi için gerekeni yapacağını savundu.

Oğuz,Toprak Ürünleri Kurumu ile istişare edildiğini, taşıma ücretleri konusunda Toprak Ürünleri Kurumu’nın kilo başına 10 kuruşluk taşıma maliyetini üsteneceğini belirtti.

Doğrudan Gelir Desteği konusunda bütçe içerisinde iyileştirme yapılacağının sözünü veren Bakan Oğuz, bundan sonraki süreçte üretim yapılabilmesi adına desteklerin verilmeye devam edileceğini söyledi. Bakan Oğuz, Bakanlar Kurulunda önümüzdeki hafta içerisinde rakamların daha net ortaya çıkacağını belirtti.

Oğuz, ürün kaybı ve dolu zararı konusunda yerinde incelemelerde bulunduklarını ve en kısa sürede çalışmaların başlatılacağının altını çizdi. Verim düşüklüğü ile ilgili de Çiftçiler Birliği ile istişare ederek ortak bir çalışma yürütüleceğini ifade eden Oğuz, ‘’bu kaynaklar çiftçilerimizin kaynaklarıdır, kaynaklar doğru şekilde doğru yerlere verilmelidir’’ ifadelerini kullandı.

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