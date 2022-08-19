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Tarım bakanlığından hayvancılara uyarı!

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Toprak Ürünleri Kurumu’nun yeni ithal ettiği arpanın hayvan üreticilerine satışı başlamıştır.
Tarım bakanlığından hayvancılara uyarı!

 

Hayvan beslemede bilindiği üzere ani yem veya yem hammaddesi değişiklikleri işkembedeki mikrobiyal yapıyı bozacağından verim düşüklüğüne ve bir takım metabolik hastalıklara yol açabilir.

 

Yeni ithal arpanın direk olarak hayvanlara yedirilmesi veya rasyona katılması durumunda arzu edilmeyen sağlık sorunlarına ve verim düşüklüğüne neden olacağı bilinmektedir. İthal edilen yemlik arpanın protein ve nişasta içeriğinin yerli arpaya göre yüksek olması nedeni ile hayvan beslemede dikkatli olunması gerekmektedir.

 

Bu nedenle kesif yem(arpa) geçişlerinde mutlaka geçiş programı uygulanmalıdır. Önce kullanılan arpa günlük olarak kademeli olarak azaltılıp yerine yeni arpa ikame etmek sureti ile yeni arpaya geçilmelidir. Dolayısıyla arpanın direk olarak hayvanlara verilmemesi, kepek veya kaba yem (balya) ile karıştırılarak 15 gün içinde alıştırılarak verilmesi önem arz etmektedir.

 

Ayrıca kendi yemini yapan işletmelerin rasyona girecek arpa miktarının zorunlu olmadıkça artırılmaması alışılmışın dışında artırılacaksa yavaş yavaş artırılması ve buna karşılık kepek ile uygun oranlarda takviye edilerek ve alıştırılarak hayvanlara yedirilmesi gerekmektedir.

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