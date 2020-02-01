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Tarım Bakanlığı'ndan ithal et izni açıklaması

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Tarım Bakanlığı'ndan ithal et izni açıklaması
Tarım Bakanlığı'ndan ithal et izni açıklaması

 

İşte o açıklama;

Ülkemizde son günlerde  yaşanan et fiyatlarındaki artış ve ülke hayvan varlığının dengelenmesi için karkas et ithalatının Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılması konusunda girişim başlatılmıştır.

Ülkemizde son zamanlarda artan et fiyatlarına karşı gerek üreticinin korunması gerekse girdi maliyetleri gözönünde bulundurularak, üretim devamlılığının sağlanması amacıyla Toprak Ürünleri  Kurumu tarafından ithal karkas etin getirilmesi için çalışma başlatıldı. 

Böylelikle et fiyatlarındaki artışın üretim bağlamında arz talep  dengesinde ileride meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve fiyatların dengelenmesi hedeflenmektedir.

Karkas et ithalatı konusunda önümüzdeki hafta daha detaylı  bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu

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