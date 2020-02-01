Tarım Bakanlığı'ndan ithal et izni açıklaması

İşte o açıklama;
Ülkemizde son günlerde yaşanan et fiyatlarındaki artış ve ülke hayvan varlığının dengelenmesi için karkas et ithalatının Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılması konusunda girişim başlatılmıştır.
Ülkemizde son zamanlarda artan et fiyatlarına karşı gerek üreticinin korunması gerekse girdi maliyetleri gözönünde bulundurularak, üretim devamlılığının sağlanması amacıyla Toprak Ürünleri Kurumu tarafından ithal karkas etin getirilmesi için çalışma başlatıldı.
Böylelikle et fiyatlarındaki artışın üretim bağlamında arz talep dengesinde ileride meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve fiyatların dengelenmesi hedeflenmektedir.
Karkas et ithalatı konusunda önümüzdeki hafta daha detaylı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Toprak Ürünleri Kurumu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.