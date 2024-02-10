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Tarım Bakanlığından patates üreticilerine ekimle ilgili tavsiyeler…

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı patates ekimi yapacak olan üreticilere dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda tavsiyelerde bulundu.
Tarım Bakanlığından patates üreticilerine ekimle ilgili tavsiyeler…

Bakanlık açıklamasında, önceki ekimden kalan hastalıklı bitki artıkları ve yumruların tarladan uzaklaştırılması gerektiği belirtilerek, tohumluğun hastalıktan ari, temiz ve sertifikalı olmasına dikkat çekildi.

Açıklamada “Patates ekimi sabah ve akşam çiğ tutmayan, güney yöne bakan tarlalarda yapılmadır. Gölgelik alanlar tercih edilmemelidir. Ekim nöbetine dikkat edilmedir. Arka arkaya ekim yapılan tarlada hastalıkların çoğalıp, verimin düşeceği hususu bilinmelidir.” ifadeleri kullanıldı.

Kullanılacak ilaçlarla ilgili detaylı bilgi (doz, hasat aralığı süresi gibi) edinmek için en yakın Tarım Dairesi müdürlüklerine başvurulması önerilen açıklamada, patateste hastalık ve zararlılarına karşı bitki koruma ürünleri tavsiye listelerinin Tarım Dairesi Müdürlüğü’nün  “tarimdairesi.gov.ct.tr resmi internet sitesinden takip edilebildiği hatırlatıldı

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