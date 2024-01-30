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Tarım Bakanlığından zeytin üreticilerine duyuru

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, zeytin ağaçlarıyla ilgili izinsiz yapılacak her türlü işlemin cezai ve hukuki işlemi söz konusu olduğu ifade edildi.
Tarım Bakanlığından zeytin üreticilerine duyuru

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “38/2023 sayılı Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası bilindiği üzere 26 Haziran 2023 tarihinde kabul olup yürürlüğe girmiştir. Yasada zeytin ağacı, zeytin ve zeytin ürünlerinin yönetimi, korunması ve sınıflandırılması, zeytin ağacı varlığının korunması ve ıslahı ile ilgili kurallar belirlenmiştir. Buna göre zeytin ağaçlarının derin kesilmesi, sökülüp taşınması ve gençleştirme budaması yapılması izne tabidir. Zeytin ağaçları ile ilgili bölge Kaymakamlıklarından alınan izinlerin artık Tarım Dairelerinden alınması gerekmektedir. Başvuruların en yakın Tarım Dairesine yapılması gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, “Yasa nezdinde izinsiz yapılacak her türlü işlemin cezai ve hukuki işlemi söz konusudur. Yasa ve hukuki işlemler konusunda bilgi en yakın Tarım Dairesinden alınabilir” ifadelerine yer verildi.

Tüm üreticilerin istenmeyen hukuki sonuçlarla karşılaşmaması adına dikkatli olması ve hassas davranması için uyarı da yapıldı.

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