Tarım Dairesi “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim verecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Manisa Bağ Araştırma Enstitüsü uzmanlarının vereceği eğitim 30 Ocak Pazartesi ve 31 Ocak Salı günleri bağ üretiminin yoğun olduğu Mehmetçik ve Lefke bölgelerinde gerçekleştirilecek.

Pazartesi günü saat 11.00'de Mehmetçik Tarım Dairesi’nde toplanılacak ve oradan üreticilerin bağlarına ziyarette bulunup, budama ve hastalık-zararlılarla ilgili tarla eğitimi verilecek.

Eğitime öğleden sonra saat 14:00’de Ziyamet’te Mehmet Özbolat’ın bahçesinde devam edilecek.

Aynı gün saat 19:00’da ise Mehmetçik Spor Kulübü’nde gece eğitimi verilecek.

Salı günü ise saat 11.00’de Hüseyin Yalçıner’in Cengizköy’deki bahçesinde toplanılacak, eğitim öğleden sonra saat 14:00’te Gemikonağı’nda Sıtkı Işıkgün’ün bahçesinde devam edecek.

Akşam saat 19:00’da ise Lefke Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda gece eğitimi gerçekleştirilecek.