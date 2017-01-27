 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 147,502
  • Dolar 3,8625
  • Euro 4,1378
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Tarım Dairesi “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim verecek

» »
Tarım Dairesi “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim verecek
Tarım Dairesi “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim verecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Manisa Bağ Araştırma Enstitüsü uzmanlarının vereceği eğitim 30 Ocak Pazartesi ve 31 Ocak Salı günleri bağ üretiminin yoğun olduğu Mehmetçik ve Lefke bölgelerinde gerçekleştirilecek.

Pazartesi günü saat 11.00'de Mehmetçik Tarım Dairesi’nde toplanılacak ve oradan üreticilerin bağlarına ziyarette bulunup, budama ve hastalık-zararlılarla ilgili tarla eğitimi verilecek.

Eğitime öğleden sonra saat 14:00’de Ziyamet’te Mehmet Özbolat’ın bahçesinde devam edilecek.

Aynı gün saat 19:00’da ise Mehmetçik Spor Kulübü’nde gece eğitimi verilecek.

Salı günü ise saat 11.00’de Hüseyin Yalçıner’in Cengizköy’deki bahçesinde toplanılacak, eğitim  öğleden sonra saat 14:00’te Gemikonağı’nda Sıtkı Işıkgün’ün bahçesinde devam edecek.

Akşam saat 19:00’da ise Lefke Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda gece eğitimi gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Sözüm hala geçerli. Kimin doğru söylediği şubat ayı maaşlarında ortaya çıkacak”27 Ocak 2017 Cuma 18:07
  • Çağlar AKPM başkanı Agramunt ile Strazburg’ta biraraya geldi27 Ocak 2017 Cuma 17:58
  • Kar yağışı bir yolu daha kapattı!27 Ocak 2017 Cuma 17:54
  • “Anlaşmada siyasi eşitlik ve hukuki kesinlik istiyoruz”27 Ocak 2017 Cuma 16:24
  • Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Güvenlik Konseyi’ne çağrı27 Ocak 2017 Cuma 16:19
  • O yol kar yağışı nedeniyle kapandı!27 Ocak 2017 Cuma 15:11
  • KAMU-SEN: “asgari ücret en az 2 bin 760 tl olmalı”27 Ocak 2017 Cuma 14:37
  • Anafartalar İnisiyatifi'nden eylem kararı!27 Ocak 2017 Cuma 13:26
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Roma temsilcisi Keskin’i kabul etti27 Ocak 2017 Cuma 13:20
  • Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı27 Ocak 2017 Cuma 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti