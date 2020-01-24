Tarım Dairesi Dikmen’de Zeytin Konusunda Bilgilendirme Yapacak

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, Dikmen’de zeytin konusunda eğitim verecek.
Daireden verilen bilgiye göre, üreticileri bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 29 Ocak Çarşamba günü Dikmen’de Mustafa Altınbilek, İbrahim Altuna ve İbrahim Turan’ın tarlasında saat 15.00’de, Ahmet Demiray Kahvehanesinde de saat 18:00’da zeytin ağacı budanması, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarla mücadele hakkında bilgi verilecek.
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