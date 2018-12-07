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Tarim Dairesi eğitim çalışmalarına Büyükkonuk ile devam edecek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Büyükkonuk köyü ile sürdürecek.
Tarim Dairesi eğitim çalışmalarına Büyükkonuk ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Büyükkonuk köyü ile sürdürecek.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede, çarşamba günü saat 15.00’de Büyükkonuk’ta Gül Ahmet Yaşasın ve Mustafa Hasek’in bahçeleri gezilerek, zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda eğitim verilecek. 

Aynı gün saat 18.00’de Büyükkonuk Belediye Restorantı’nda (The Pine View) üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık.

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