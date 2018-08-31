Tarim Dairesi eğitim çalişmalarına Esentepe köyü ile devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Esentepe Köyü ile sürdürüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Esentepe Köyü ile sürdürüyor.



Bu çerçevede, 5 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Esentepe’de Musa Erkanat’ın arazisin de üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından Akdeniz meyvesineği ve kış ilaçlamaları konusunda eğitim verilecektir. Aynı gün saat 20:00’de Esentepe Sinema Salonu’nda üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında Gece Eğitimi verilecektir. Yapılacak olan eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

Ayrıca, Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünlerinin (Tarım İlaçlarının) Tarım Dairesi tarafından güncellenmiş ve bakanlığın web sitesinde yayımlanmıştır.

Tarım Dairesi, üreticilerin kimyasal mücadele ile ilgili uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanılmamasını ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçlarının bitki aksamı ile birlikte imhasına neden olacağından, üreticilerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmaktadır.