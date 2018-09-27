Tarim Dairesi eğitim çalişmalarina Kalkanli ile devam edecek

Bu çerçevede, 3 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da Kalkanlı’da Kadir Dalgıç’ın narenciye bahçelerinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından bölgede görülen hastalık ve zararlılarla ilgili mücadele yöntemi anlatılacak.
Aynı gün saat 20:00’de Kalkanlı Spor Kulübü’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından tarım ilaçların etkin ve güvenli kullanımı ile ilgili Gece Eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.
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