Tarim Dairesi eğitim çalişmalarina Kalkanli ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Kalkanlı ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 3 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da Kalkanlı’da Kadir Dalgıç’ın narenciye bahçelerinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından bölgede görülen hastalık ve zararlılarla ilgili mücadele yöntemi anlatılacak.

Aynı gün saat 20:00’de Kalkanlı Spor Kulübü’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından tarım ilaçların etkin ve güvenli kullanımı ile ilgili Gece Eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.