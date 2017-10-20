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Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları açıklandı

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Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi’nin gıda analizlerinde 9’u yerli, 3’ü ithal olmak üzere 12 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin 13-19 Ekim tarihlerini kapsayan  gıda analiz sonuçlarına göre, ithal edilen 59 ürün içerisinde  Nuri Ersoy Ltd’e ait elma (arap kızı) imha edilirken, Kemal Palamut Ltd’e ait elma (golden) ve havuç, menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 20’si temiz çıkarken,  Alsancak’ta Caner Safel’e ait maydanoz ve pazı, Güzelyurt’ta Ümit Zeki’ye  ait nar, Bostancı’da Hasan Cellatoğlu, İsmet Bubikoğlu ve Fırat Ender’e ait nar, Çayönü’de İsmet Bender’e ait ıspanak hasadı bir sonraki tahlile kadar durudurldu.

Güzelyurt’ta İnanç Yüksel ve Ramadan Kandulu, Güneşköy’de Işılay Bilgin’e ait nar ikinci alımda temiz çıktığı için hasadına izin verildi.

Geçen haftaki tahlilde limit üstü çıkan İncirli’de Mehmet Özcezarlı’ya ait molehiya ve Gazimağusa’da Tahsin Şen’e ait salatalık üçüncü alımda da kirli çıkınca imhasına  karar verildi.

 

 

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