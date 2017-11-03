Tarım Dairesi gıda analizlerini açıkladı: İşte tam liste…

Tarım Dairesi’nin 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasındaki gıda denetim analizlerinde, 39 ithal ürünün ikisinde, 38 yerli üründen de ikisinde limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerde Kemal Palamut'a ait cennet meyvesi limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilirken, Etem Gür’e ait İran üzümünün (kuru) imhasına karar verildi.

Yerli ürünlerde ise Haspolat’ta Kemal Bayur'a ait ıspanak ve Mehmetçik’te Mehmet Çiğ'e ait pazı limit üstü çıktığı için ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Geçen haftalarda yapılan analizlerde limit üstü çıkan Bostancı’da İsmet Bubikoğlu, Fırat Ender ve Emirzade Günsel’e ait narın, bu hafta yapılan analizde temiz çıktığı için hasadına izin verildi.

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