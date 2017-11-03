 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.091
  • Altın 158,509
  • Dolar 3,8650
  • Euro 4,4926
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Tarım Dairesi gıda analizlerini açıkladı: İşte tam liste…

» »
Tarım Dairesi gıda analizlerini açıkladı: İşte tam liste…
Tarım Dairesi’nin 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasındaki gıda denetim analizlerinde, 39 ithal ürünün ikisinde, 38 yerli üründen de ikisinde limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerde Kemal Palamut'a ait cennet meyvesi  limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilirken, Etem Gür’e ait İran üzümünün (kuru) imhasına karar verildi.

Yerli ürünlerde ise Haspolat’ta Kemal Bayur'a ait ıspanak ve Mehmetçik’te Mehmet Çiğ'e ait pazı limit üstü çıktığı için ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Geçen haftalarda yapılan analizlerde limit üstü çıkan Bostancı’da İsmet Bubikoğlu, Fırat Ender ve Emirzade Günsel’e ait narın, bu hafta yapılan analizde temiz çıktığı için hasadına izin verildi.

Tam liste için lütfen tıklayın...

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek’ten terfi ve statülerle ilgili açıklama03 Kasım 2017 Cuma 15:27
  • KTTO: “Taşınmaz Mal Komisyonu etkinlik kazanmalıdır”03 Kasım 2017 Cuma 13:27
  • Sağlık Bakanlığı: 'Antibiyotik yok' açıklamaları gerçeği yansıtmıyor03 Kasım 2017 Cuma 13:25
  • DPÖ’ye göre, Ekim ayı hayat pahalılığı oranı: %0.9203 Kasım 2017 Cuma 13:23
  • Polisiye olaylar: Eski eser, silah ve patlayıcı tasarrufu03 Kasım 2017 Cuma 13:14
  • Çalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!03 Kasım 2017 Cuma 12:50
  • Gürcafer: “Menfaat sağlamayı amaçlayan adaylar görmek istemiyoruz”03 Kasım 2017 Cuma 12:47
  • Tarım Dairesi gıda analizlerini açıkladı: İşte tam liste…03 Kasım 2017 Cuma 12:43
  • Girne'deki yağmur: İnşaata yıldırım düştü03 Kasım 2017 Cuma 12:13
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği heyetini kabul etti03 Kasım 2017 Cuma 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti