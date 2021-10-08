Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi 30 Eylül- 7 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Hürsen Tarım Üretim Ltd’ye ait domates ve Svs Tic. Ltd.’e ait çeri domates, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden alınan 18 numuneden 16’sının temiz olduğu tespit edildi, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.
Zümrütköy sakinlerinden Fehime Ayhan’a ve Bostancı sakinlerinden Tezel Gürsoy’a ait narlarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analize kadar durduruldu.
İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
2 Babür Tic. Ltd. İthal elma stk Temiz
3 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
4 Halil Kasap Paz. İthal Kırmızı Üzüm Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma stk Temiz
10 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
11 Hürsen Tarım Ür. İthal Domates LimitÜstü
12 Svs Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
14 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
16 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
17 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates LimitÜstü
18 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
19 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
20 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
21 Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
22 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
23 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
24 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
25 Bekir Cura İthal Domates Temiz
23 Bekir Cura İthal Domates Temiz
27 Hürsen Tarım Ür. İthal Domates Temiz
28 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
29 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
30 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
31 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
32 Köşe Tic. Ltd. İthal Üzüm Antep Karası Temiz
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
34 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
35 Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
36 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
37 Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz
38 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz
39 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma stk Temiz
40 Deftera Gıda Ltd. İthal Havuç Temiz
41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
42 Özel Kaymakamtorunlları Serhatköy Nar Temiz
43 Fehime Ayhan Zümrütköy Nar LimitÜstü
44 Hakan Buda Aydınköy Nar Temiz
45 Hayriye Karanfiloğlu Güzelyurt Nar Temiz
46 Selim Sergey Bostancı Nar Temiz
47 Ramadan Kayan Bostancı Nar Temiz
48 Tezel Gürsoy Bostancı Nar LimitÜstü
49 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Temiz
50 Ali Çam Tatlısu Salatalık Temiz
51 Hacı Çelik Tatlısu Salatalık Temiz
52 Mahmut Çil Tatlısu Salatalık Temiz
53 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Domates Temiz
54 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Salatalık Temiz
55 Mehmet Orman Alsancak Salatalık Temiz
56 Eşref Özbilgili Alsancak Marul Temiz
57 Ahmet Baydar Güngör Nar Temiz
58 Fehmi Eminel Aydınköy Nar Temiz
59 Cemal Pehlivanoğulları İnönü Bamya Temiz
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