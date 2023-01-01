Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi 23-29 Aralık 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerde 35 numunede 34 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.
Bekir Cura’ya ait Red Globe Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde 11 numunede 9 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanıldı.
Tatlısu köyü sakinlerinden Mahmut Çil’e ait domateste 3. Alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
Yıldırım köyü sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait Kapya Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|30 Aralık 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|TÜK
|İthal
|Kuzu Büyütme Tam
|Temiz
|2
|TÜK
|İthal
|Sığır Süt Yemi 19
|Temiz
|3
|TÜK
|İthal
|Koyun Süt Tam
|Temiz
|4
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|5
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|6
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|7
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|8
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|9
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|10
|Henege Tarım
|İthal
|Mısır (Yemlik)
|Temiz
|11
|Henege Tarım
|İthal
|DDGS Mısır
|Temiz
|12
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|13
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|14
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|15
|Cahide Kılıç
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|16
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|18
|Bekir Cura
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Limit Üstü
|19
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|20
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|21
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|22
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|23
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|24
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Temiz
|25
|TÜK
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|26
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|27
|Orc Foods.
|İthal
|Elma Kırmızı
|Temiz
|28
|Orc Foods.
|İthal
|Elma Sarı
|Temiz
|29
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|30
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|31
|M. Hacı Ali
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|32
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|33
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|34
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Temiz
|35
|Akari Free Port
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|36
|Halil Çakmak
|Akdoğan
|Domates
|Temiz
|37
|Mehmet Güven
|Güneşköy
|Marul
|Temiz
|38
|Ramadan Caner
|Aydınköy
|Marul
|Temiz
|39
|Ramadan Caner
|Aydınköy
|Domates
|Temiz
|40
|Erdal Darbaz
|Güneşköy
|Brokoli
|Temiz
|41
|Cevdet Atalar
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|42
|Bulut Ekici
|Yeşilırmak
|Taze Fasulye
|Temiz
|43
|Fatma Luman
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|44
|Mahmut Çil
|Tatlısu
|Domates
|Limit Üstü
|45
|Cahit Vudalı
|Yıldırım
|Biber Kapya
|Limit Üstü
|46
|Cahit Vudalı
|Yıldırım
|Biber Dolmalık
|Temiz
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