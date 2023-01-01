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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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Tarım Dairesi 23-29 Aralık 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi 23-29 Aralık 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 35 numunede 34 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Bekir Cura’ya ait Red Globe Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 11 numunede 9 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanıldı.

Tatlısu köyü sakinlerinden Mahmut Çil’e ait domateste 3. Alımda da limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Yıldırım köyü sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait Kapya Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 30 Aralık  2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1TÜKİthalKuzu Büyütme TamTemiz
2TÜKİthalSığır Süt Yemi 19Temiz
3TÜKİthalKoyun Süt TamTemiz
4SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
5SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
6SVS Tic. Ltd.İthalElma G.STemiz
7Onbaşı İşlt. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
8Onbaşı İşlt. Ltd.İthalElma GrannyTemiz
9Onbaşı İşlt. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
10Henege TarımİthalMısır (Yemlik)Temiz
11Henege TarımİthalDDGS MısırTemiz
12Onbaşı İşlt. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
13Onbaşı İşlt. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
14Cahide KılıçİthalÇeri DomatesTemiz
15Cahide KılıçİthalCennet MeyvesiTemiz
16SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
17SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
18Bekir CuraİthalRed Globe ÜzümLimit Üstü
19Bekir CuraİthalÇeri DomatesTemiz
20Halil Kasap Paz.İthalElma GoldenTemiz
21Halil Kasap Paz.İthalArmut DeveciTemiz
22Onbaşı İşlt. Ltd.İthalArmut AnkTemiz
23Onbaşı İşlt. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
24Onbaşı İşlt. Ltd.İthalRed Globe ÜzümTemiz
25TÜKİthalMısır YemlikTemiz
26Nej Grain Ltd.İthalBuğday ekmeklikTemiz
27Orc Foods.İthalElma KırmızıTemiz
28Orc Foods.İthalElma SarıTemiz
29Nej Grain Ltd.İthalBuğday ekmeklikTemiz
30TÜKİthalArpa YemlikTemiz
31M. Hacı AliİthalSoya Fasulyesi KüsbesiTemiz
32SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
33SVS Tic. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
34SVS Tic. Ltd.İthalRed Globe ÜzümTemiz
35Akari Free PortİthalBuğday ekmeklikTemiz
36Halil ÇakmakAkdoğanDomatesTemiz
37Mehmet GüvenGüneşköyMarulTemiz
38Ramadan CanerAydınköyMarulTemiz
39Ramadan CanerAydınköyDomatesTemiz
40Erdal DarbazGüneşköyBrokoliTemiz
41Cevdet AtalarYeşilırmakÇilekTemiz
42Bulut EkiciYeşilırmakTaze FasulyeTemiz
43Fatma LumanYeşilırmakMarulTemiz
44Mahmut ÇilTatlısuDomatesLimit Üstü
45Cahit VudalıYıldırımBiber KapyaLimit Üstü
46Cahit VudalıYıldırımBiber DolmalıkTemiz

 

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