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Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi: 14 üründe limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi 3 - 9 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi: 14 üründe limit üstü kalıntı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.   

 

İthal ürünlerden:  Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır Besi ve Koyun Süt Yemleri , Çilek, Kiraz, Mısır Slajı, Ayva, Pul Biber Çeşitleri,Greyfurt ve Karpuz olmak üzere 43 numuneden 39'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                              

 

Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma(golden) ve erik, Nuri Ersoy Ltd.'e ait armut(deveci) ve Bekir Cura'ya ait elma (starking) de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine          menşeine iade edillmiştir.                                            

Yerli ürünlerden  Domates,Enginar, Salatalık,Taze Fasulye, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz ,Biber Çeşitleri, Patlıcan,Dere Otu,Beyaz Sarma ,Marul, Fiğ,Havetta ve Buğday olmak üzere 49 numuneden 39'ı temiz olup, 10 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                          

 

Bostancı'da domates üretimi yapan Kemal Günsel, Tatlısu'da domates üretimi yapan Abdullah Özdilek,      Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Mustafa Çiftçi Nurettin Solak ve Şifa Çolak,  Doğancı'da kapya biber ve çarli biber üretimi yapan Osman Çınar'ın ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmulştur.                                     

 

Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Ramazan Değirmenci pestisit oranının yüksek olmasından dolayı, Koruçam'da Iceberg Marul üretimi yapan Ali Güler'in üründe tavsiye dışı ilaç kullanmasından dolayı ve Mağusa'da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün 3. alımda da pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.   

 

                                     

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Süt 19 Yemi

Temiz

 

2

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Besi 14 Yemi

Temiz

 

3

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

4

Dörtyol Kalkınma Koop.

İthal

Royal Süt 19 Yemi

Temiz

 

5

Ramazan Akyüz

İthal

Mısır Slajı

Temiz

 

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

 

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

 

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Can Erik

Temiz

 

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

 

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Menşeine İade

 

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Menşeine İade

 

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Granny)

Temiz

 

16

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

17

Bekir Cura

İthal

Elma(Granny)

Temiz

 

18

Bekir Cura

İthal

Elma(Stk)

Menşeine İade

 

19

Bekir Cura

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

20

Hakan Düzgün

İthal

Tatlı Toz Biber

Temiz

 

21

Hakan Düzgün

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

 

22

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

23

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

24

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

25

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

 

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

 

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

 

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

 

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Greyfurt

Temiz

 

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Menşeine İade

 

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

35

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

 

36

TÜK

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

 

37

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Gel.

Temiz

 

38

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Std.

Temiz

 

39

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 19 Prt

Temiz

 

40

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

 

41

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

42

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

43

Gazi Karakaş Çiftliği

İthal

Cp Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

 

44

Serhat İnanlı

İnönü

Havetta

Temiz

 

45

Serhat İnanlı

İnönü

Fiğ

Temiz

 

46

Serhat İnanlı

İnönü

Buğday

Temiz

 

47

Gürsel İlerici

İskele

Enginar

Temiz

 

48

Gürsel İlerici

İskele

Enginar

Temiz

 

49

Kemal Günsel

Bostancı

Domates

Limit Üstü

 

50

Ali Emin

Zümrütköy

Salatalık

Temiz

 

51

Ali Emin

Zümrütköy

Marul

Temiz

 

52

Mustafa Bağrıaçık

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

53

Gönül Keskin

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

54

İbrahim Güney

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

55

Hüseyin Bahalı

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

56

Mustafa Çiftçi

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Limit Üstü

 

57

Halil Güney

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

58

Nurettin Solak

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Limit Üstü

 

59

Osman Çınar

Doğancı

Kapya Biber

Limit Üstü

 

60

Osman Çınar

Doğancı

Patlıcan

Temiz

 

61

Osman Çınar

Doğancı

Çarli Biber

Limit Üstü

 

62

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Kapya Biber

Temiz

 

63

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Kabak

Temiz

 

64

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Sari Çarli Biber

Temiz

 

65

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

 

66

Mehmet Yavşan

Tatlısu

Fasulye

Temiz

 

67

Ali Çil

Tatlısu

Fasulye

Temiz

 

68

Ali Çil

Tatlısu

Biber

Temiz

 

69

Mustafa Çil

Tatlısu

Biber

Temiz

 

70

Mustafa Çil

Tatlısu

Biber Dolmalık

Temiz

 

71

Abdullah Özdilek

Tatlısu

Salatalık

Temiz

 

72

Abdullah Özdilek

Tatlısu

Domates

Limit Üstü

 

73

Ramazan Değirmenci

Yeşilyurt

Asma yaprağı

İmha

 

74

Hüseyin Muti

Alsancak

Kapya biber

Temiz

 

75

Starling

Alsancak

T. Fasulye

Temiz

 

76

Ali Güler

Koruçam

Marul Iceberg

İmha

 

77

Ali Güler

Koruçam

Dere Otu

Temiz

 

78

Hüseyin Muti

Alsancak

Maydanoz

Temiz

 

79

Hatice Fidan Balcı

Mağusa

Domates

Temiz

 

80

Reşit Açıkgöz

Mağusa

Kapya Biber

İmha

 

81

Reşit Açıkgöz

Mağusa

Biber Dolmalık

Temiz

 

82

Mehmet Çetin

Mağusa

Salatalık

Temiz

 

83

Mehmet Çetin

Mağusa

Marul

Temiz

 

84

Mehmet Çetin

Mağusa

Beyaz Sarma

Temiz

 

85

Muhammed Çoşkun

Mağusa

Kabak

Temiz

 

86

Hatice Fidan Balcı

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

 

87

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

 

88

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

 

89

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

 

90

Ali Gencer

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

91

Ali Özadalı

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

92

Halil Özyüksel

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

93

Şifa Volkan

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Limitüstü

 

94

Sadık Gürsoy

Akdoğan

Enginar

Temiz

 

95

Salih Gürsoy

Akdoğan

Enginar

Temiz

 

96

Özcan Gazelci

Türkmenköy

Enginar

Temiz

 

97

Mehmet Özkıraç

Akdoğan

Enginar

Temiz

 
      

                                                                                    

                                                                                    

                                              

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