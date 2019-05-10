Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi: 14 üründe limit üstü kalıntı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır Besi ve Koyun Süt Yemleri , Çilek, Kiraz, Mısır Slajı, Ayva, Pul Biber Çeşitleri,Greyfurt ve Karpuz olmak üzere 43 numuneden 39'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma(golden) ve erik, Nuri Ersoy Ltd.'e ait armut(deveci) ve Bekir Cura'ya ait elma (starking) de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edillmiştir.
Yerli ürünlerden Domates,Enginar, Salatalık,Taze Fasulye, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz ,Biber Çeşitleri, Patlıcan,Dere Otu,Beyaz Sarma ,Marul, Fiğ,Havetta ve Buğday olmak üzere 49 numuneden 39'ı temiz olup, 10 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Bostancı'da domates üretimi yapan Kemal Günsel, Tatlısu'da domates üretimi yapan Abdullah Özdilek, Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Mustafa Çiftçi Nurettin Solak ve Şifa Çolak, Doğancı'da kapya biber ve çarli biber üretimi yapan Osman Çınar'ın ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmulştur.
Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Ramazan Değirmenci pestisit oranının yüksek olmasından dolayı, Koruçam'da Iceberg Marul üretimi yapan Ali Güler'in üründe tavsiye dışı ilaç kullanmasından dolayı ve Mağusa'da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün 3. alımda da pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
İthal
Royal Süt 19 Yemi
Temiz
2
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
İthal
Royal Besi 14 Yemi
Temiz
3
Levent Sanayi Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
4
Dörtyol Kalkınma Koop.
İthal
Royal Süt 19 Yemi
Temiz
5
Ramazan Akyüz
İthal
Mısır Slajı
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
9
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Temiz
10
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Can Erik
Temiz
11
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Ayva
Temiz
12
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Menşeine İade
13
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
14
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Menşeine İade
15
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Granny)
Temiz
16
Bekir Cura
İthal
Çeri Domates
Temiz
17
Bekir Cura
İthal
Elma(Granny)
Temiz
18
Bekir Cura
İthal
Elma(Stk)
Menşeine İade
19
Bekir Cura
İthal
Elma(Golden)
Temiz
20
Hakan Düzgün
İthal
Tatlı Toz Biber
Temiz
21
Hakan Düzgün
İthal
Acı Pul Biber
Temiz
22
Köşe Tic Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
23
Köşe Tic Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
24
Köşe Tic Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
25
Köşe Tic Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
26
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
27
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
28
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
29
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
30
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
31
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
32
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Greyfurt
Temiz
33
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Erik
Menşeine İade
34
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
35
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
36
TÜK
İthal
Koyun Süt Yemi
Temiz
37
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi Gel.
Temiz
38
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi Std.
Temiz
39
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi 19 Prt
Temiz
40
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Manolya Besi Yemi
Temiz
41
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
42
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
43
Gazi Karakaş Çiftliği
İthal
Cp Sığır Süt 19 Yemi
Temiz
44
Serhat İnanlı
İnönü
Havetta
Temiz
45
Serhat İnanlı
İnönü
Fiğ
Temiz
46
Serhat İnanlı
İnönü
Buğday
Temiz
47
Gürsel İlerici
İskele
Enginar
Temiz
48
Gürsel İlerici
İskele
Enginar
Temiz
49
Kemal Günsel
Bostancı
Domates
Limit Üstü
50
Ali Emin
Zümrütköy
Salatalık
Temiz
51
Ali Emin
Zümrütköy
Marul
Temiz
52
Mustafa Bağrıaçık
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
53
Gönül Keskin
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
54
İbrahim Güney
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
55
Hüseyin Bahalı
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
56
Mustafa Çiftçi
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Limit Üstü
57
Halil Güney
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
58
Nurettin Solak
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Limit Üstü
59
Osman Çınar
Doğancı
Kapya Biber
Limit Üstü
60
Osman Çınar
Doğancı
Patlıcan
Temiz
61
Osman Çınar
Doğancı
Çarli Biber
Limit Üstü
62
Hüseyin Çalıcıoğlu
Kuzucuk
Kapya Biber
Temiz
63
Hüseyin Çalıcıoğlu
Kuzucuk
Kabak
Temiz
64
Hüseyin Çalıcıoğlu
Kuzucuk
Sari Çarli Biber
Temiz
65
Şerife G. Civisilli
İskele
Enginar
Temiz
66
Mehmet Yavşan
Tatlısu
Fasulye
Temiz
67
Ali Çil
Tatlısu
Fasulye
Temiz
68
Ali Çil
Tatlısu
Biber
Temiz
69
Mustafa Çil
Tatlısu
Biber
Temiz
70
Mustafa Çil
Tatlısu
Biber Dolmalık
Temiz
71
Abdullah Özdilek
Tatlısu
Salatalık
Temiz
72
Abdullah Özdilek
Tatlısu
Domates
Limit Üstü
73
Ramazan Değirmenci
Yeşilyurt
Asma yaprağı
İmha
74
Hüseyin Muti
Alsancak
Kapya biber
Temiz
75
Starling
Alsancak
T. Fasulye
Temiz
76
Ali Güler
Koruçam
Marul Iceberg
İmha
77
Ali Güler
Koruçam
Dere Otu
Temiz
78
Hüseyin Muti
Alsancak
Maydanoz
Temiz
79
Hatice Fidan Balcı
Mağusa
Domates
Temiz
80
Reşit Açıkgöz
Mağusa
Kapya Biber
İmha
81
Reşit Açıkgöz
Mağusa
Biber Dolmalık
Temiz
82
Mehmet Çetin
Mağusa
Salatalık
Temiz
83
Mehmet Çetin
Mağusa
Marul
Temiz
84
Mehmet Çetin
Mağusa
Beyaz Sarma
Temiz
85
Muhammed Çoşkun
Mağusa
Kabak
Temiz
86
Hatice Fidan Balcı
Mağusa
Sivri Biber
Temiz
87
Şerife G. Civisilli
İskele
Enginar
Temiz
88
Mustafa Bayramoğlu
İskele
Enginar
Temiz
89
Mustafa Bayramoğlu
İskele
Enginar
Temiz
90
Ali Gencer
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
91
Ali Özadalı
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
92
Halil Özyüksel
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
93
Şifa Volkan
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Limitüstü
94
Sadık Gürsoy
Akdoğan
Enginar
Temiz
95
Salih Gürsoy
Akdoğan
Enginar
Temiz
96
Özcan Gazelci
Türkmenköy
Enginar
Temiz
97
Mehmet Özkıraç
Akdoğan
Enginar
Temiz
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