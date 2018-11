Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 2 Kasım - 8 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Karnabahar, Pırasa, Kepek Ayçiçek Küsbesi, Cennet Meyvesi ,Havuç, Lolorosso Çeşitleri, Soya Küsbesi,Kabak ve Salatalık olmak üzere 42 numuneden 39'u temiz olup 3, numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Onbaşı Ltd ait armut ve çeri domatesten alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edillecektir. Nuri Ersoy Ltd ait armutta limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Pazı, Salatalık , Ayşe K.Fasulye, Ispanak, Pancar , Nar, Dolmalık Biber ,Tere Otu, Glumra, Gömeç, Taze Soğan, Turp ve Patates olmak üzere 29 numuneden 25'i temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Çayönün’de Muhsin Arkoy'a ait pancardan ve Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürününlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Geçitköy’de Nihat Aydın'a ait dere otundan ve Bayram Avcı'ya ait domatesden alınan numunede limit üstü ilaç kalınıtısı çıkmasından dolayı ürünleri imhasına karar verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Holly Grains Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

2 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

3 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü

4 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

5 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

6 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

7 ORC Foods Ltd. İthal Havuç Temiz

8 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

9 svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

10 Engin Hürsen Ltd. İthal Havuç Temiz

11 Yoran Tarım Ür. İthal Havuç Temiz

12 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

13 Svs Tic. Ltd. İthal Parmak Siyah Üzüm Temiz

14 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

15 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

16 Svs Tic. Ltd. İthal Verigo Üzüm Temiz

17 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

18 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

19 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Havuç Temiz

20 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz

21 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü

22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü

24 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Lolorosso Temiz

25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

26 Levent Sanayi Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

27 Engin Hürsen Ltd. İthal Pırasa Temiz

28 Engin Hürsen Ltd. İthal Karnabahar Temiz

29 Nej Gairn Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

30 Nej Gairn Ltd İthal Kepek Temiz

31 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

32 Svs Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz

33 Svs Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kabak Temiz

35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz

37 Kırmızıgil Ltd. İthal Öğütülmüş Yer Fıs. K. Temiz

38 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Kabak Temiz

39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz

40 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

41 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Salatalık Temiz

42 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Patates Temiz

43 Ahmet Yalınca Beyarmudu Patates Temiz

44 İsmet Ziyaettin İncirli Nar Temiz

45 Fatma Dağtepe Mağusa Maydanoz Temiz

46 Musa Şeker Mağusa Dolmalık Biber Temiz

47 İsmail Şeker Mağusa Salatalık Temiz

48 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Patlıcan Temiz

49 Mithat Kayıkçı Akdeniz Dolmalık Biber Temiz

50 Fırat Yoran Tepebaşı Domates Temiz

51 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Dolmalık Biber Temiz

52 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates Temiz

53 Ayşe Dağtepe Mağusa Pazı Limit Üstü

54 Olga Çelik Tatlısu Domates Temiz

55 Hacı Çelik Tatlısu Domates Temiz

56 Erol Oğul Tatlısu Ayşe Kadın Fasulye Temiz

57 Fatih Ateş Tatlısu Domates Temiz

58 Olga Çelik Tatlısu Domates Temiz

59 Zehra Bağrışan Çayönü Ispanak Temiz

60 Muhsin Arkoy Çayönü Pancar Limit Üstü

61 Muhsin Arkoy Çayönü Domates Temiz

62 Nihat Aydın Geçitköy Dere Otu Temiz

63 Nihat Aydın Geçitköy Dere Otu Limit Üstü

64 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü

65 Bayur Tarım Haspolat Gömeç Temiz

66 Bayur Tarım Haspolat Tere Otu Temiz

67 Bayur Tarım Haspolat Pazı Temiz

68 Bayur Tarım Haspolat Gulumbra Temiz

69 Bayur Tarım Haspolat Marul Temiz

70 Bayur Tarım Haspolat Taze Soğan Temiz

71 Bayur Tarım Haspolat Turp Temiz