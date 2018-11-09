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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

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Tarım Dairesi 2 Kasım - 8 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 2 Kasım - 8 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Karnabahar, Pırasa, Kepek Ayçiçek Küsbesi, Cennet Meyvesi ,Havuç, Lolorosso Çeşitleri, Soya Küsbesi,Kabak ve Salatalık olmak üzere 42 numuneden 39'u temiz olup 3, numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır. 
Onbaşı Ltd ait armut ve çeri domatesten alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edillecektir. Nuri Ersoy Ltd ait armutta limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Pazı, Salatalık , Ayşe K.Fasulye, Ispanak, Pancar , Nar, Dolmalık Biber ,Tere Otu, Glumra, Gömeç, Taze Soğan, Turp ve Patates olmak üzere 29 numuneden 25'i temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Çayönün’de Muhsin Arkoy'a ait pancardan ve Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürününlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur. 
Geçitköy’de Nihat Aydın'a ait dere otundan ve Bayram Avcı'ya ait domatesden alınan numunede limit üstü ilaç kalınıtısı çıkmasından dolayı ürünleri imhasına karar verilmiştir. 
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 Holly Grains Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz 
2 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 
3 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü 
4 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz 
5 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
6 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
7 ORC Foods Ltd. İthal Havuç Temiz 
8 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
9 svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 
10 Engin Hürsen Ltd. İthal Havuç Temiz 
11 Yoran Tarım Ür. İthal Havuç Temiz 
12 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 
13 Svs Tic. Ltd. İthal Parmak Siyah Üzüm Temiz 
14 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 
15 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 
16 Svs Tic. Ltd. İthal Verigo Üzüm Temiz 
17 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
18 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 
19 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Havuç Temiz 
20 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz 
21 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü 
22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 
23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü 
24 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Lolorosso Temiz 
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz 
26 Levent Sanayi Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 
27 Engin Hürsen Ltd. İthal Pırasa Temiz 
28 Engin Hürsen Ltd. İthal Karnabahar Temiz 
29 Nej Gairn Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 
30 Nej Gairn Ltd İthal Kepek Temiz 
31 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
32 Svs Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz 
33 Svs Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz 
34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kabak Temiz 
35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz 
37 Kırmızıgil Ltd. İthal Öğütülmüş Yer Fıs. K. Temiz 
38 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Kabak Temiz 
39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz 
40 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 
41 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Salatalık Temiz 
42 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Patates Temiz 
43 Ahmet Yalınca Beyarmudu Patates Temiz 
44 İsmet Ziyaettin İncirli Nar Temiz 
45 Fatma Dağtepe Mağusa Maydanoz Temiz 
46 Musa Şeker Mağusa Dolmalık Biber Temiz 
47 İsmail Şeker Mağusa Salatalık Temiz 
48 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Patlıcan Temiz 
49 Mithat Kayıkçı Akdeniz Dolmalık Biber Temiz 
50 Fırat Yoran Tepebaşı Domates Temiz 
51 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Dolmalık Biber Temiz 
52 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates Temiz 
53 Ayşe Dağtepe Mağusa Pazı Limit Üstü 
54 Olga Çelik Tatlısu Domates Temiz 
55 Hacı Çelik Tatlısu Domates Temiz 
56 Erol Oğul Tatlısu Ayşe Kadın Fasulye Temiz 
57 Fatih Ateş Tatlısu Domates Temiz 
58 Olga Çelik Tatlısu Domates Temiz 
59 Zehra Bağrışan Çayönü Ispanak Temiz 
60 Muhsin Arkoy Çayönü Pancar Limit Üstü 
61 Muhsin Arkoy Çayönü Domates Temiz 
62 Nihat Aydın Geçitköy Dere Otu Temiz 
63 Nihat Aydın Geçitköy Dere Otu Limit Üstü 
64 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü 
65 Bayur Tarım Haspolat Gömeç Temiz 
66 Bayur Tarım Haspolat Tere Otu Temiz 
67 Bayur Tarım Haspolat Pazı Temiz 
68 Bayur Tarım Haspolat Gulumbra Temiz 
69 Bayur Tarım Haspolat Marul Temiz 
70 Bayur Tarım Haspolat Taze Soğan Temiz 
71 Bayur Tarım Haspolat Turp Temiz

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