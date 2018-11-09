Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 2 Kasım - 8 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Karnabahar, Pırasa, Kepek Ayçiçek Küsbesi, Cennet Meyvesi ,Havuç, Lolorosso Çeşitleri, Soya Küsbesi,Kabak ve Salatalık olmak üzere 42 numuneden 39'u temiz olup 3, numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Onbaşı Ltd ait armut ve çeri domatesten alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edillecektir. Nuri Ersoy Ltd ait armutta limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Pazı, Salatalık , Ayşe K.Fasulye, Ispanak, Pancar , Nar, Dolmalık Biber ,Tere Otu, Glumra, Gömeç, Taze Soğan, Turp ve Patates olmak üzere 29 numuneden 25'i temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Çayönün’de Muhsin Arkoy'a ait pancardan ve Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürününlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Geçitköy’de Nihat Aydın'a ait dere otundan ve Bayram Avcı'ya ait domatesden alınan numunede limit üstü ilaç kalınıtısı çıkmasından dolayı ürünleri imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Holly Grains Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
2 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
3 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü
4 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
5 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
6 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
7 ORC Foods Ltd. İthal Havuç Temiz
8 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
9 svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
10 Engin Hürsen Ltd. İthal Havuç Temiz
11 Yoran Tarım Ür. İthal Havuç Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Parmak Siyah Üzüm Temiz
14 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
15 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
16 Svs Tic. Ltd. İthal Verigo Üzüm Temiz
17 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
18 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
19 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Havuç Temiz
20 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz
21 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü
22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü
24 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Lolorosso Temiz
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
26 Levent Sanayi Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
27 Engin Hürsen Ltd. İthal Pırasa Temiz
28 Engin Hürsen Ltd. İthal Karnabahar Temiz
29 Nej Gairn Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
30 Nej Gairn Ltd İthal Kepek Temiz
31 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
32 Svs Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz
33 Svs Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kabak Temiz
35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz
37 Kırmızıgil Ltd. İthal Öğütülmüş Yer Fıs. K. Temiz
38 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Kabak Temiz
39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz
40 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
41 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Salatalık Temiz
42 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Patates Temiz
43 Ahmet Yalınca Beyarmudu Patates Temiz
44 İsmet Ziyaettin İncirli Nar Temiz
45 Fatma Dağtepe Mağusa Maydanoz Temiz
46 Musa Şeker Mağusa Dolmalık Biber Temiz
47 İsmail Şeker Mağusa Salatalık Temiz
48 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Patlıcan Temiz
49 Mithat Kayıkçı Akdeniz Dolmalık Biber Temiz
50 Fırat Yoran Tepebaşı Domates Temiz
51 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Dolmalık Biber Temiz
52 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates Temiz
53 Ayşe Dağtepe Mağusa Pazı Limit Üstü
54 Olga Çelik Tatlısu Domates Temiz
55 Hacı Çelik Tatlısu Domates Temiz
56 Erol Oğul Tatlısu Ayşe Kadın Fasulye Temiz
57 Fatih Ateş Tatlısu Domates Temiz
58 Olga Çelik Tatlısu Domates Temiz
59 Zehra Bağrışan Çayönü Ispanak Temiz
60 Muhsin Arkoy Çayönü Pancar Limit Üstü
61 Muhsin Arkoy Çayönü Domates Temiz
62 Nihat Aydın Geçitköy Dere Otu Temiz
63 Nihat Aydın Geçitköy Dere Otu Limit Üstü
64 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü
65 Bayur Tarım Haspolat Gömeç Temiz
66 Bayur Tarım Haspolat Tere Otu Temiz
67 Bayur Tarım Haspolat Pazı Temiz
68 Bayur Tarım Haspolat Gulumbra Temiz
69 Bayur Tarım Haspolat Marul Temiz
70 Bayur Tarım Haspolat Taze Soğan Temiz
71 Bayur Tarım Haspolat Turp Temiz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.