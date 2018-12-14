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Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

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Tarım Dairesi 7-13 Aralık 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                         

 

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri , Kavun,Erik,Cennet Meyvesi, Arpa, Pul Biber Çeşitleri, Ayçiçek Küsbesi, Erik, Mısır ve Üzüm Crimson olmak üzere 26  numuneden 24'ü temiz olup,  2 numunede  maddeye rastlanmıştır.                                              

 

Muhammed M. Ömeroğlu’na ait isot ve pul biberden alınan numunelerde yapılan labarotuvar analizi sonucu, yasaklı madde çıkmasından dolayı ürünlerin firmanın isteği üzerine imhası veya menşeine iadesi gerçekleştirilecektir.                                              

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Salatalık ,Sarma Çeşitleri, Marul, Kereviz, Biber Dolmalık Enginar, Pazı, Brokoli , Narenciye Çeşitleri, Pırasa ve Fasulye Çeşitleri olmak üzere 30 numuneden 25'i temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                               

Mağusa’da  domates üretimi yapan Zehra Piri  ve salatalık üretimi yapan Memiş Ünlü, Tatlusu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster, yapılan laboratuvar  analizi sonucunda ürünlerde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin  hasadı  bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.                                      

Bostancı’da Marul üretimi yapan Yoran Tarım Ltd’e ait maruldan alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi sonucunda, üründe tavsiye dışı  ilaç kullanılmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.    

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