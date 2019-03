Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma (Stk), Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri, Kabak,Ayva,Nektarin, Salatalık,Çin Marulu, Karma Yemler, Besi Yemleri,Yeşil Lolorosso, Arpa ve Üzüm Red-Globe olmak üzere 41 numuneden 41’i temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Mandora Mandarin,Domates,Enginar,Kabak, Biber Çeşitleri, Karnabahar, Maydanoz, Ispanak ve Patates olmak üzere 36 numunede 34’ü de temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

İncirli köyünde Kapya Biber üretimi yapan Ali Kansu’nun ürününden alınan 3.numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanılmadığı için ürünün hasadına izin verilmiştir.

Bostancı köyünde Ispanak üretimi yapan Engin Hürsenin ve Yeniboğaziçi köyünde Domates üretimi yapan Kemal Akbelli’nin ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz

2 Mehmet Gazioğlu İthal Sığır Süt Tam.Yem Temiz

3 M.Hacı Ali Ltd İthal Mısır (Yemlik) Temiz

4 Mehmet Gazioğlu İthal Sığır Besi Tam. Yem. Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Temiz

8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şili K. Biber Temiz

9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal K.Acı Biber Temiz

13 TÜK İthal Arpa(MN Liden) Temiz

14 TÜK İthal Arpa(MN Captin İvan) Temiz

15 TÜK İthal Arpa(MN Tango) Temiz

16 Şakif Yıldırım İthal Arpa-Buğday Sapı samanı Temiz

17 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Beşyem Lavanta Besi Yemi Temiz

18 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Lale Süt Yemi Temiz

19 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz

20 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

21 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

22 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Deveci) Temiz

23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

24 Yoran Tarım İşl. İthal Muz Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kabak Temiz

27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz

28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayva Temiz

29 Deftera Gıda İthal Salatalık Temiz

30 Deftera Gıda İthal Elma(Stk) Temiz

31 Köşe Tic Ltd. İthal Muz Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm-Red Globe Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm-Red Globe Temiz

34 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz

35 Selgün Tic. İthal Mısır Slajı Temiz

36 Hulusiler Ltd. İthal Sığır Besi Tam. Yemi Temiz

37 Balıkesir Hay.Ltd İthal Karma Yem Temiz

38 SVS Tic. Ltd. İthal Çin Marulu Temiz

39 Selgün Tic. İthal Muz Temiz

40 TÜK İthal Arpa Temiz

41 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp.St.Süt 19 Yemi Temiz

42 Mehmet Yıldız(1) Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz

43 Mehmet Yıldız(2) Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz

44 Mehmet Cemal Akbilek Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz

45 Dilekler Tic. Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz

46 Fedai Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz

47 Hüseyin Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz

48 Musa Darbaz Güneşköy Mandora Mandarin Temiz

49 Seyidali Gürkan Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz

50 Kerim Korcan Akdoğan Enginar Temiz

51 Güney Ufak Çayönü Enginar Temiz

52 Perican Bender Çayönü Enginar Temiz

53 Ali Kansu İncirli Kapya Biber Temiz

54 Engin Hürsen Bostancı Karnabahar Temiz

55 Yoran Tarım İşl. Bostancı Karnabahar Temiz

56 Engin Hürsen Bostancı Ispanak Limit Üstü

57 Engin Hürsen Bostancı Patates Temiz

58 Hayriye Kırşan Mormenekşe Enginar Temiz

59 Ümmet Pipalı Şehitler Enginar Temiz

60 Mustafa Zurnacılar Mormenekşe Enginar Temiz

61 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz

62 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz

63 Engin Hürsen Parsel 2 Bostancı Ispanak Temiz

64 Kenan Kaya Yuvacık Mandora Mandarin Temiz

65 Emir Hüseyin Doygundağ Yeniboğaziçi Enginar Temiz

66 Kemal Akbelli Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü

67 Emine Doygundağ Yeniboğaziçi Enginar Temiz

68 Bekir Evcan Yeniboğaziçi Domates Temiz

69 Ahmet Ersalıcı Tepebaşı Maydanoz Temiz

70 İllia Bedri Koruçam Domates Temiz

71 İllia Bedri Koruçam Dolmalık Biber Temiz

72 İllia Bedri Koruçam Kapya Biber Temiz

73 Şebnem Gürsoy İskele Enginar Temiz

74 Salih Gürsoy İskele Enginar Temiz

75 Sadık Gürsoy İskele Enginar Temiz

76 Erdoğan Gürsoy İskele Enginar Temiz

77 Emir Öztüren İskele Enginar Temiz