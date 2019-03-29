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Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

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Tarım Dairesi 22 -28 Mart 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                         

 

İthal ürünlerden:  Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi Yemleri ve Süt Yemleri,     Acı  Biber , Soya Küsbesi , Karpuz,Yeşil Erik ve Ekmeklik Buğday       olmak üzere 35 numuneden 34'ü temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                              

Onbaşı Ltd ait ithal erikten alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit  oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.                                      

Yerli ürünlerden Valencia Portakal, Domates, Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Salatalık, Patlıcan ve Mor Sarma  olmak üzere 59 numuneden 54'ü temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                           

Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un          ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.                                         

Tatlısu köyünde fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir, üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç   kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.                

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

 

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

 

 

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

4

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 21 Part

Temiz

  

5

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19 Part

Temiz

 

 

6

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

 

7

Mehmet Gazioğlu

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

 

 

8

Gazi Karakaş Çift.

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

 

 

9

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

 

 

10

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Besi 14 yemi

Temiz

 

 

11

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Besi 19 yemi

Temiz

 

 

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Acı Biber

Temiz

  

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

14

Bekir Cura

İthal

Karpuz

Temiz

 

 

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

limit Üstü

 

 

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

 

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

 

 

19

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

20

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  

21

Köşe Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

22

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  

23

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

  

24

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

25

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

  

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

  

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  

30

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

31

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  

32

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

33

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

  

34

Nej Garin Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

  

35

Çağsın Ltd.

İthal

Ekmeklik Buğday

Temiz

  

36

Mahmut Çil

Tatlısu

Biber

Temiz

  

37

Mahmut Çil

Tatlısu

Fasulye

Temiz

  

38

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

limit Üstü

  

39

Nuri İster

Tatlısu

Salatalık

Temiz

  

40

Nuri İster

Tatlısu

Fasulye

limit Üstü

  

41

Nuri İster

Tatlısu

Domates

Temiz

  

42

Mehmet Akkaya

Tatlısu

Fasulye

Temiz

  

43

Oğuz Karaçay

Alsancak

Çilek

Temiz

  

44

Akdeniz Tarım Ür.

Tepebaşı

Patlıcan

Temiz

  

45

Akdeniz Tarım Ür.

Tepebaşı

Domates

Temiz

  

46

İdris Saraç

Mağusa

Domates

Temiz

  

47

İdris Saraç

Mağusa

Dolmalık Biber

limit Üstü

  

48

Selahattin Kuş

Mağusa

Patlıcan

Temiz

  

49

Selahattin Kuş

Mağusa

Kapya Biber

limit Üstü

  

50

Ümmügülsüm Tuğrul

Mağusa

Salatalık

Temiz

  

51

Ümmügülsüm Tuğrul

Mağusa

Domates

Temiz

  

52

İsmail Kabak

Mağusa

Salatalık

Temiz

  

53

İsmail Kabak

Mağusa

Domates

Temiz

  

54

Meryem Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

  

55

Abide Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

  

56

Salime Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

57

Ersoy Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

58

Dudu Uluerli

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

59

Osman Özmındık

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

60

Zekayi Güzen

Aydınköy

Valencia Portakal

Temiz

  

61

Yusuf Peköz

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

  

62

Reha Yılmazcan

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

  

63

Mehmet Özdaş

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

  

64

Orli Ltd.

Kalkanlı

Valencia Portakal

Temiz

  

65

Özkan Özgüneş

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

  

66

Ramadan Onbaşı

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

  

67

Lisani Ayvacı

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

  

68

Ömer Güneş

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

  

69

Naim Ersoy

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

  

70

Hüseyin Kavaz

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

  

71

Feray Tokerli

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

  

72

Ayten K. Öztoygar

Yayla

Domates

Temiz

  

73

Ulus Kızılyürek

Yuvacık

Mor Lahana

Temiz

  

74

Ulus Kızılyürek

Yuvacık

Maydanoz

Temiz

  

75

Ulus Kızılyürek

Kalkanlı

Enginar

Temiz

  

76

Güneş Kabaran

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

  

77

Yücel Asya

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

  

78

Bulut Ekici

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

  

79

Münever İneci

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

  

80

Aynur Baş

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

  

81

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

  

82

Okan Oranlı

İskele

Enginar

Temiz

  

83

Mehmet Ekenleroğlu

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

84

Fatma Sesigüzel

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

85

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

86

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

87

Şebnem Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

88

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

89

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

90

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

91

Abide Kuşaf

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

  

92

Meryem Kuşaf

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

  

93

Ahmet Özdemir

Tatlısu

Fasulye

İmha

  

94

Ozan Bozkoyun

Tatlısu

Fasulye

Temiz

  
       

                           

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