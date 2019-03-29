Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi Yemleri ve Süt Yemleri, Acı Biber , Soya Küsbesi , Karpuz,Yeşil Erik ve Ekmeklik Buğday olmak üzere 35 numuneden 34'ü temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Onbaşı Ltd ait ithal erikten alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.
Yerli ürünlerden Valencia Portakal, Domates, Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Salatalık, Patlıcan ve Mor Sarma olmak üzere 59 numuneden 54'ü temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Tatlısu köyünde fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir, üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
2
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
3
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
4
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 21 Part
Temiz
5
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 19 Part
Temiz
6
Levent Sanayi Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
7
Mehmet Gazioğlu
İthal
Cp Sığır Süt Yemi
Temiz
8
Gazi Karakaş Çift.
İthal
Cp Sığır Süt Yemi
Temiz
9
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Manolya Besi Yemi
Temiz
10
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
İthal
Royal Besi 14 yemi
Temiz
11
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
İthal
Royal Besi 19 yemi
Temiz
12
SVS Tic. Ltd.
İthal
Acı Biber
Temiz
13
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
14
Bekir Cura
İthal
Karpuz
Temiz
15
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
limit Üstü
16
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
17
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
18
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
19
Köşe Tic Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
20
Köşe Tic Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
21
Köşe Tic Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
22
Orc Foods Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
23
Orc Foods Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
24
Orc Foods Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
25
Orc Foods Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
26
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Ank)
Temiz
27
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
28
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
29
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
30
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
31
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
32
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
33
M.Hacı Ali Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
34
Nej Garin Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
35
Çağsın Ltd.
İthal
Ekmeklik Buğday
Temiz
36
Mahmut Çil
Tatlısu
Biber
Temiz
37
Mahmut Çil
Tatlısu
Fasulye
Temiz
38
Hacı Çelik
Tatlısu
Domates
limit Üstü
39
Nuri İster
Tatlısu
Salatalık
Temiz
40
Nuri İster
Tatlısu
Fasulye
limit Üstü
41
Nuri İster
Tatlısu
Domates
Temiz
42
Mehmet Akkaya
Tatlısu
Fasulye
Temiz
43
Oğuz Karaçay
Alsancak
Çilek
Temiz
44
Akdeniz Tarım Ür.
Tepebaşı
Patlıcan
Temiz
45
Akdeniz Tarım Ür.
Tepebaşı
Domates
Temiz
46
İdris Saraç
Mağusa
Domates
Temiz
47
İdris Saraç
Mağusa
Dolmalık Biber
limit Üstü
48
Selahattin Kuş
Mağusa
Patlıcan
Temiz
49
Selahattin Kuş
Mağusa
Kapya Biber
limit Üstü
50
Ümmügülsüm Tuğrul
Mağusa
Salatalık
Temiz
51
Ümmügülsüm Tuğrul
Mağusa
Domates
Temiz
52
İsmail Kabak
Mağusa
Salatalık
Temiz
53
İsmail Kabak
Mağusa
Domates
Temiz
54
Meryem Kuşaf
Çukurova
Enginar
Temiz
55
Abide Kuşaf
Çukurova
Enginar
Temiz
56
Salime Kırşan
Akdoğan
Enginar
Temiz
57
Ersoy Kırşan
Akdoğan
Enginar
Temiz
58
Dudu Uluerli
Akdoğan
Enginar
Temiz
59
Osman Özmındık
Akdoğan
Enginar
Temiz
60
Zekayi Güzen
Aydınköy
Valencia Portakal
Temiz
61
Yusuf Peköz
Güzelyurt
Valencia Portakal
Temiz
62
Reha Yılmazcan
Güzelyurt
Valencia Portakal
Temiz
63
Mehmet Özdaş
Güzelyurt
Valencia Portakal
Temiz
64
Orli Ltd.
Kalkanlı
Valencia Portakal
Temiz
65
Özkan Özgüneş
Yayla
Valencia Portakal
Temiz
66
Ramadan Onbaşı
Yayla
Valencia Portakal
Temiz
67
Lisani Ayvacı
Yayla
Valencia Portakal
Temiz
68
Ömer Güneş
Bostancı
Valencia Portakal
Temiz
69
Naim Ersoy
Bostancı
Valencia Portakal
Temiz
70
Hüseyin Kavaz
Yayla
Valencia Portakal
Temiz
71
Feray Tokerli
Yayla
Valencia Portakal
Temiz
72
Ayten K. Öztoygar
Yayla
Domates
Temiz
73
Ulus Kızılyürek
Yuvacık
Mor Lahana
Temiz
74
Ulus Kızılyürek
Yuvacık
Maydanoz
Temiz
75
Ulus Kızılyürek
Kalkanlı
Enginar
Temiz
76
Güneş Kabaran
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
77
Yücel Asya
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
78
Bulut Ekici
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
79
Münever İneci
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
80
Aynur Baş
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
81
Şerife G. Civisilli
İskele
Enginar
Temiz
82
Okan Oranlı
İskele
Enginar
Temiz
83
Mehmet Ekenleroğlu
Sınırüstü
Enginar
Temiz
84
Fatma Sesigüzel
Sınırüstü
Enginar
Temiz
85
Erdoğan Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
86
Salih Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
87
Şebnem Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
88
Erdoğan Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
89
Sadık Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
90
Salih Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
91
Abide Kuşaf
Yeniboğaziçi
Enginar
Temiz
92
Meryem Kuşaf
Yeniboğaziçi
Enginar
Temiz
93
Ahmet Özdemir
Tatlısu
Fasulye
İmha
94
Ozan Bozkoyun
Tatlısu
Fasulye
Temiz
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