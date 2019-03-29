Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi Yemleri ve Süt Yemleri, Acı Biber , Soya Küsbesi , Karpuz,Yeşil Erik ve Ekmeklik Buğday olmak üzere 35 numuneden 34'ü temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Onbaşı Ltd ait ithal erikten alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.

Yerli ürünlerden Valencia Portakal, Domates, Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Salatalık, Patlıcan ve Mor Sarma olmak üzere 59 numuneden 54'ü temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tatlısu köyünde fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir, üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.