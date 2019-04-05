Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır-Koyun Besi Yemleri ve Süt Yemleri,Yeşil Cin Biber , Soya Küsbesi ,Ayçiçek Küsbesi,Greyfurt,Mısır(Yemlik),Nar ve İç Yer Fıstığı olmak üzere 32 numuneden 31'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd. ait ithal Armut(S:M) alınan numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.

Yerli ürünlerden Asma Yaprağı, Domates,Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Pırasa, Salatalık ,Patlıcan, Roka ve Nane olmak üzere 60 numuneden 58'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik(3.Alım) , fasulye üretimi yapan Nuri İster(2.Alım), Ahmet Özdemir(3.Alım),Özcan Bozkoyun ve Emine Çelik(2.Alım) ve Mağusa’da dolma biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un (2.alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

Tatlısu köyünde asma yaprağı üretimi yapan Seyfettin Yalçın ve Koruçam köyünde maydanoz üretimi yapan Ahmet Çakır ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürünler İMHA edilmiştir.