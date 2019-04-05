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Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

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Tarım Dairesi 29 Mart – 4 Nisan 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                         

 

İthal ürünlerden:  Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır-Koyun Besi Yemleri ve Süt Yemleri,Yeşil Cin  Biber , Soya Küsbesi ,Ayçiçek Küsbesi,Greyfurt,Mısır(Yemlik),Nar ve İç       Yer Fıstığı olmak üzere 32 numuneden 31'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                             

SVS Tic. Ltd. ait ithal Armut(S:M) alınan numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde pestisit  oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.                                             

Yerli ürünlerden Asma Yaprağı, Domates,Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Pırasa,        Salatalık ,Patlıcan, Roka ve Nane  olmak üzere 60 numuneden 58'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                           

Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik(3.Alım)  , fasulye üretimi yapan Nuri İster(2.Alım), Ahmet Özdemir(3.Alım),Özcan Bozkoyun ve Emine Çelik(2.Alım) ve Mağusa’da dolma biber  üretimi yapan    İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un (2.alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç  kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.                                       

Tatlısu köyünde asma yaprağı üretimi yapan Seyfettin Yalçın ve Koruçam köyünde maydanoz üretimi yapan Ahmet Çakır ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürünler İMHA edilmiştir.                                           

        

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

 

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

6

Engin Hürsen

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

 

7

Engin Hürsen

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

8

Engin Hürsen

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

9

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Lale Süt Yemi

Temiz

 

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

 

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

 

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Greyfurt

Temiz

 

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Limit Üstü

 

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

 

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

18

Nej Grain  Ltd.

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

 

19

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

20

TÜK

İthal

Koyun Süt yemi 15 Prt

Temiz

 

21

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 14 Prt

Temiz

 

22

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 16 Prt

Temiz

 

23

Holly Grains Ltd

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

 

24

Nej Grain  Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

 

25

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nar

Temiz

 

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

28

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

29

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

30

Gazi Karakaş Çift.

İthal

Cp Sığır Süt 19 Prt

Temiz

 

31

Kemal Tüccaroğlu

İthal

İç Yer Fıstığı

Temiz

 

32

Levent Sanayi Ltd

İthal

Mısır Slajı

Temiz

 

33

Mehmet Şahin

Beyarmudu

Roka

Temiz

 

34

İlmiye Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

 

35

Perican Bender

Çayönü

Enginar

Temiz

 

36

Günay Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

 

37

Muhharrem İyican

Mağusa

Enginar

Temiz

 

38

Hüseyin Gazi

Mağusa

Enginar

Temiz

 

39

Mehmet Gazi

Mağusa

Enginar

Temiz

 

40

Kadir Altıntaş

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

 

41

Kadir Altıntaş

Aydınköy

Domates

Temiz

 

42

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

 

43

Seyfettin Yalçın

Tatlısu

Asma Yaprağı

İmha

 

44

Ahmet Özdemir

Tatlısu

Fasulye

Temiz

 

45

Özcan Bozkoyun

Tatlısu

Fasulye

Temiz

 

46

Emine Çelik

Tatlısu

Fasulye

Temiz

 

47

Nuri İster

Tatlısu

Fasulye

Temiz

 

48

Oya Yılmaz

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

 

49

Aytül Yorulmaz

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

 

50

Gülsen numan

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

 

51

Mehmet Aktaş

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

 

52

Bilsen Canveren

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

 

53

Mustafa Güral

Haspolat

Enginar

Temiz

 

54

Mustafa Güral

Haspolat

Enginar

Temiz

 

55

Ahmet Özağaoğlu

Haspolat

Enginar

Temiz

 

56

Sadiye Özağaoğlu

Haspolat

Enginar

Temiz

 

57

İdris Saraç

Mağusa

Dolmalık Biber

Temiz

 

58

Selahattin Kuş

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

 

59

Selahattin Kuş

Mağusa

Salatalık

Temiz

 

60

Abdullah Çoşkun

Mağusa

Domates

Temiz

 

61

Abdullah Çoşkun

Mağusa

Salatalık

Temiz

 

62

Ahmet Kartal

Mağusa

Domates

Temiz

 

63

Ahmet Kartal

Mağusa

Patlıcan

Temiz

 

64

Filiz Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

 

65

Yeşim Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

 

66

Tayfun Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

 

67

Hasan Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

 

68

Cemal Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

 

69

Halil Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

 

70

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

 

71

Cemal Duba

İskele

Enginar

Temiz

 

72

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

 

73

Sema Oğur

İskele

Enginar

Temiz

 

74

Gökhan Öztugay

İskele

Enginar

Temiz

 

75

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

 

76

İllias Bedri

Koruçam

Domates

Temiz

 

77

Ahmet Çakır

Koruçam

Maydanoz

İmha

 

78

Ahmet Çakır

Koruçam

Nane

Temiz

 

79

İllias Bedri

Koruçam

Maydanoz

Temiz

 

80

Özkan Con

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

 

81

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

 

82

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

 

83

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar

Temiz

 

84

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar

Temiz

 

85

Salime Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

 

86

Ersoy Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

 

87

Günay Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

 

88

Perican Bender

Çayönü

Enginar

Temiz

 

89

Kamuran Konuker

Mağusa

Enginar

Temiz

 

90

Kamuran Konuker

Mağusa

Enginar

Temiz

 

91

Dudu Uluerli

Akdoğan

Enginar

Temiz

 

92

Osman Özmındık

Akdoğan

Enginar

Temiz

 
      

                                                                                    

                                              

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