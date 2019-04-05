Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır-Koyun Besi Yemleri ve Süt Yemleri,Yeşil Cin Biber , Soya Küsbesi ,Ayçiçek Küsbesi,Greyfurt,Mısır(Yemlik),Nar ve İç Yer Fıstığı olmak üzere 32 numuneden 31'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tic. Ltd. ait ithal Armut(S:M) alınan numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.
Yerli ürünlerden Asma Yaprağı, Domates,Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Pırasa, Salatalık ,Patlıcan, Roka ve Nane olmak üzere 60 numuneden 58'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik(3.Alım) , fasulye üretimi yapan Nuri İster(2.Alım), Ahmet Özdemir(3.Alım),Özcan Bozkoyun ve Emine Çelik(2.Alım) ve Mağusa’da dolma biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un (2.alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.
Tatlısu köyünde asma yaprağı üretimi yapan Seyfettin Yalçın ve Koruçam köyünde maydanoz üretimi yapan Ahmet Çakır ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürünler İMHA edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
2
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
3
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
6
Engin Hürsen
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
7
Engin Hürsen
İthal
Elma(Golden)
Temiz
8
Engin Hürsen
İthal
Elma(Stk)
Temiz
9
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Lale Süt Yemi
Temiz
10
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Cin Biber
Temiz
11
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
12
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Greyfurt
Temiz
13
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Limit Üstü
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Arapkızı
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
17
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
18
Nej Grain Ltd.
İthal
Mısır(Yemlik)
Temiz
19
Levent Sanayi Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
20
TÜK
İthal
Koyun Süt yemi 15 Prt
Temiz
21
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi 14 Prt
Temiz
22
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi 16 Prt
Temiz
23
Holly Grains Ltd
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
24
Nej Grain Ltd.
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
25
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
26
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Nar
Temiz
27
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
28
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
29
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
30
Gazi Karakaş Çift.
İthal
Cp Sığır Süt 19 Prt
Temiz
31
Kemal Tüccaroğlu
İthal
İç Yer Fıstığı
Temiz
32
Levent Sanayi Ltd
İthal
Mısır Slajı
Temiz
33
Mehmet Şahin
Beyarmudu
Roka
Temiz
34
İlmiye Ufak
Çayönü
Enginar
Temiz
35
Perican Bender
Çayönü
Enginar
Temiz
36
Günay Ufak
Çayönü
Enginar
Temiz
37
Muhharrem İyican
Mağusa
Enginar
Temiz
38
Hüseyin Gazi
Mağusa
Enginar
Temiz
39
Mehmet Gazi
Mağusa
Enginar
Temiz
40
Kadir Altıntaş
Aydınköy
Patlıcan
Temiz
41
Kadir Altıntaş
Aydınköy
Domates
Temiz
42
Hacı Çelik
Tatlısu
Domates
Temiz
43
Seyfettin Yalçın
Tatlısu
Asma Yaprağı
İmha
44
Ahmet Özdemir
Tatlısu
Fasulye
Temiz
45
Özcan Bozkoyun
Tatlısu
Fasulye
Temiz
46
Emine Çelik
Tatlısu
Fasulye
Temiz
47
Nuri İster
Tatlısu
Fasulye
Temiz
48
Oya Yılmaz
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
49
Aytül Yorulmaz
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
50
Gülsen numan
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
51
Mehmet Aktaş
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
52
Bilsen Canveren
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
53
Mustafa Güral
Haspolat
Enginar
Temiz
54
Mustafa Güral
Haspolat
Enginar
Temiz
55
Ahmet Özağaoğlu
Haspolat
Enginar
Temiz
56
Sadiye Özağaoğlu
Haspolat
Enginar
Temiz
57
İdris Saraç
Mağusa
Dolmalık Biber
Temiz
58
Selahattin Kuş
Mağusa
Kapya Biber
Temiz
59
Selahattin Kuş
Mağusa
Salatalık
Temiz
60
Abdullah Çoşkun
Mağusa
Domates
Temiz
61
Abdullah Çoşkun
Mağusa
Salatalık
Temiz
62
Ahmet Kartal
Mağusa
Domates
Temiz
63
Ahmet Kartal
Mağusa
Patlıcan
Temiz
64
Filiz Nizam
Türkmenköy
Enginar
Temiz
65
Yeşim Nizam
Türkmenköy
Enginar
Temiz
66
Tayfun Nizam
Türkmenköy
Enginar
Temiz
67
Hasan Nizam
Türkmenköy
Enginar
Temiz
68
Cemal Nizam
Türkmenköy
Enginar
Temiz
69
Halil Nizam
Türkmenköy
Enginar
Temiz
70
Şerife G. Civisilli
İskele
Enginar
Temiz
71
Cemal Duba
İskele
Enginar
Temiz
72
Şerife G. Civisilli
İskele
Enginar
Temiz
73
Sema Oğur
İskele
Enginar
Temiz
74
Gökhan Öztugay
İskele
Enginar
Temiz
75
Mustafa Bayramoğlu
İskele
Enginar
Temiz
76
İllias Bedri
Koruçam
Domates
Temiz
77
Ahmet Çakır
Koruçam
Maydanoz
İmha
78
Ahmet Çakır
Koruçam
Nane
Temiz
79
İllias Bedri
Koruçam
Maydanoz
Temiz
80
Özkan Con
Yeşilköy
Pırasa
Temiz
81
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar
Temiz
82
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar
Temiz
83
Mehmet Ekenleroğlu
İskele
Enginar
Temiz
84
Mehmet Ekenleroğlu
İskele
Enginar
Temiz
85
Salime Kırşan
Akdoğan
Enginar
Temiz
86
Ersoy Kırşan
Akdoğan
Enginar
Temiz
87
Günay Ufak
Çayönü
Enginar
Temiz
88
Perican Bender
Çayönü
Enginar
Temiz
89
Kamuran Konuker
Mağusa
Enginar
Temiz
90
Kamuran Konuker
Mağusa
Enginar
Temiz
91
Dudu Uluerli
Akdoğan
Enginar
Temiz
92
Osman Özmındık
Akdoğan
Enginar
Temiz
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