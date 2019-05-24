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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

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Tarım Dairesi 17-23 Mayıs tarihleri arası ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden Domates, Karpuz, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Çeri Domates, Süt Yemleri, Besi Yemleri, Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri, Kuru Hurma, Kuru Kayısı, Koyun Süt Yemi, Erik Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber ve İsot Biber olmak üzere 35 numuneden 35'i de temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadı.        

Yerli ürünlerden Kayısı, Taze Soğan, Mısır, Domates, Şekerpare, Çilek, Hıyar, Şeftali, Kabak, Maydanoz, Biber Çeşitleri ve Marul olmak üzere 18 numuneden 17'si temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.                    
                    
Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürününden ikinci kez alınan numunede de laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.                

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biberden 3.kez alınan numunede yapılan laboratuvar analizi sonucunda tespit edilen bitki koruma ürününün, pestisit kalıntı limitinin altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verildi.

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