Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut , Sığır Süt ve Besi Yemleri , Biber Çeşitleri, Erik, Kiraz, Soya Küsbesi, Üzüm Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber,Lolorosso ve Karpuz olmak üzere 40 numuneden 37'si temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Domates, Asma Yaprağı, Maydanoz ,Biber Çeşitleri,Semiz Otu,Fasulye, Kayısı ve Nane olmak üzere 14 numuneden 12'si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS tic. Ltd.ait Acı Biber , Çeri Domates ve Nuri Ersoy Ltd. ait Siyah Üzüm firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir. Güzelyurt'da Kayısı üretimi yapan Zafer Niyazi Ltd.'den alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilacı kullanılmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.
Yeşilyurt’ta Şifa Volkan'a ait Asma Yaprağından alınan 3. numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.
Alsancak köyünde Sivri Biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numuneden pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
SVS Tic. Ltd.
İthal
Acı Biber
İmha
2
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
İmha
3
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
6
Bekir Cura
İthal
Çeri Domates
Temiz
7
Bekir Cura
İthal
Yeşil Acı Biber
Temiz
8
Bekir Cura
İthal
Elma(Stk)
Temiz
9
HürsenTarım
İthal
Domates
Temiz
10
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Beyaz Üzüm
Temiz
11
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
İmha
12
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
13
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
14
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
15
Gazi Karakaş Çift.
İthal
Cp Sığır Süt Yemi
Temiz
16
Gazi Karakaş Çift.
İthal
Cp Sığır Süt Yemi
Temiz
17
Levent Sanayi Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
18
Levent Sanayi Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
19
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Erik
Temiz
20
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Cin Biber
Temiz
21
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
22
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
23
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Acı Biber
Temiz
24
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
25
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
26
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
27
SVS Tic. Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
28
Bekir Cura
İthal
Karpuz
Temiz
29
Köşe Tic Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
30
Köşe Tic Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
31
Köşe Tic Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
32
Köşe Tic Ltd.
İthal
Yeşil Cin Biber
Temiz
33
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
34
ORC Foods Lts.
İthal
Karpuz
Temiz
35
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Manolya Besi Yemi
Temiz
36
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
37
Sarıoğulları Ltd.
İthal
Kırmızı Pul Biber
Temiz
38
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Lolorosso
Temiz
39
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Lolorosso
Temiz
40
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
41
Şifa Volkan
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
42
Seyfettin Yalçın
Tatlısu
Üzüm
Temiz
43
Yusuf Üşenmez
Mağusa
Semiz Otu
Temiz
44
Hürü Şeker
Mağusa
Domates
Temiz
45
Ali Yılmaz
Mağusa
Maydanoz
Temiz
46
Murat Dağtekin
Mağusa
Biber Dolmalık
Temiz
47
Murat Dağtekin
Mağusa
Çarli Biber
Temiz
48
Ali Kandullu
Aydınköy
Domates
Temiz
49
Kemal Selim
Aydınköy
Domates
Temiz
50
Kemal Selim
Aydınköy
Fasulye
Temiz
51
Zafer Niyazi Ltd.
Güzelyurt
Kayısı
İMHA
52
Caner Safel
Alsancak
Sivri Biber
Limit Üstü
53
Mehmet Osman
Edremit
Kapya Biber
Temiz
54
Caner Safel
Alsancak
Nane
Temiz
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