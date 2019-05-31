Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut , Sığır Süt ve Besi Yemleri , Biber Çeşitleri, Erik, Kiraz, Soya Küsbesi, Üzüm Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber,Lolorosso ve Karpuz olmak üzere 40 numuneden 37'si temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates, Asma Yaprağı, Maydanoz ,Biber Çeşitleri,Semiz Otu,Fasulye, Kayısı ve Nane olmak üzere 14 numuneden 12'si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS tic. Ltd.ait Acı Biber , Çeri Domates ve Nuri Ersoy Ltd. ait Siyah Üzüm firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir. Güzelyurt'da Kayısı üretimi yapan Zafer Niyazi Ltd.'den alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilacı kullanılmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

Yeşilyurt’ta Şifa Volkan'a ait Asma Yaprağından alınan 3. numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.

Alsancak köyünde Sivri Biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numuneden pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.