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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

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Tarım Dairesi 24-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                                      

 

İthal ürünlerden:  Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut ,  Sığır  Süt ve Besi  Yemleri , Biber Çeşitleri, Erik, Kiraz, Soya Küsbesi, Üzüm Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber,Lolorosso ve Karpuz olmak üzere  40 numuneden 37'si temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                                 

                                                          

Yerli ürünlerden  Domates, Asma Yaprağı,  Maydanoz ,Biber Çeşitleri,Semiz Otu,Fasulye, Kayısı ve Nane olmak üzere 14 numuneden 12'si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.          

                                              

SVS tic. Ltd.ait Acı Biber , Çeri Domates ve Nuri Ersoy Ltd. ait Siyah Üzüm firmaların isteği üzerine  İMHA edilmiştir. Güzelyurt'da Kayısı üretimi yapan Zafer Niyazi Ltd.'den alınan numunede yapılan laboratuvar  analizi neticesinde üründe tavsiye dışı  bitki koruma ürünü  ilacı kullanılmasından dolayı ürün    İMHA edilmiştir.                                                    

 

Yeşilyurt’ta Şifa Volkan'a ait Asma Yaprağından alınan 3. numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına  izin verilmiştir.                                               

 

Alsancak köyünde Sivri Biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numuneden pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

                                                          

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

 

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Acı Biber

İmha

 

 

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

İmha

  

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

 

6

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

7

Bekir Cura

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

 

 

8

Bekir Cura

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

9

HürsenTarım

İthal

Domates

Temiz

 

 

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

 

 

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

İmha

 

 

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

14

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

  

15

Gazi Karakaş Çift.

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

 

 

16

Gazi Karakaş Çift.

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

 

 

17

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

 

18

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

 

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

 

 

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

 

 

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

  

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

  

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

  

28

Bekir Cura

İthal

Karpuz

Temiz

  

29

Köşe Tic Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

  

30

Köşe Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

31

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

32

Köşe Tic Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

  

33

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

  

34

ORC Foods Lts.

İthal

Karpuz

Temiz

  

35

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

  

36

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

  

37

Sarıoğulları Ltd.

İthal

Kırmızı Pul Biber

Temiz

  

38

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

  

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

  

40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

41

Şifa Volkan

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

  

42

Seyfettin Yalçın

Tatlısu

Üzüm

Temiz

  

43

Yusuf Üşenmez

Mağusa

Semiz Otu

Temiz

  

44

Hürü Şeker

Mağusa

Domates

Temiz

  

45

Ali Yılmaz

Mağusa

Maydanoz

Temiz

  

46

Murat Dağtekin

Mağusa

Biber Dolmalık

Temiz

  

47

Murat Dağtekin

Mağusa

Çarli Biber

Temiz

  

48

Ali Kandullu

Aydınköy

Domates

Temiz

  

49

Kemal Selim

Aydınköy

Domates

Temiz

  

50

Kemal Selim

Aydınköy

Fasulye

Temiz

  

51

Zafer Niyazi Ltd.

Güzelyurt

Kayısı

İMHA

  

52

Caner Safel

Alsancak

Sivri Biber

Limit Üstü

  

53

Mehmet Osman

Edremit

Kapya Biber

Temiz

  

54

Caner Safel

Alsancak

Nane

Temiz

  
       

 

                                                                                    

                                                                                    

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