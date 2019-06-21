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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 2 üründe limit üstü ilaç

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Tarım Dairesi 14 - 20 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden birinde, yerli ürünlerde de bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 2 üründe limit üstü ilaç

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek elde edildiği kaydedildi. 

İthal ürünlerden, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri,  üzüm çeşitleri , biber çeşitleri, kiraz, kuru fasulye, nar, pul biber çeşitleri ve besi yemi olmak üzere  33 numuneden 32 numune temiz çıkarken, bir numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlandı.             

Yerli ürünlerden domates, biber çeşitleri, salatalık, kavun, şafuri kabak ,patlıcan ve patates olmak üzere 14 numuneden 13 numune temiz iken bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı bildirildi. 

SVS Tic. Ltd.ait armut (S.M ) firmanın  isteği üzerine menşeine iade edildi. 

Yeniboğaziçi  köyünde domates üretimi yapan Bekir Evcem'in ürününden alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 

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