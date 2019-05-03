Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi: 2 üründe limit üstü kalıntı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut (S:M), Erik, Sığır Besi ve Süt Yemleri ,Çilek, Kayısı, Şeftali, Nektarin ,Karpuz , Soya Fasulyesi Küsbesi ve Yeşil Cin Biber olmak üzere 39 numuneden 38'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Svs Tic. Ltd e ait çilek, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden Domates, Enginar, Çilek, Salatalık, Taze Fasulye, Nane, Kabak ve Maydanoz olmak üzere 14 numuneden 13'ü temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Mağusa’da kabak üretimi yapan Muhammed Coşkun'un ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Sığır Besi Yemi
Temiz
2
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
3
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Pink Lady
Temiz
4
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
5
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
6
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
7
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
8
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Can Erik
Temiz
9
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
10
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
11
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
12
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
13
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
16
Halil Kasap Paz.
İthal
Erik
Temiz
17
Halil Kasap Paz.
İthal
Nektarin
Temiz
18
Halil Kasap Paz.
İthal
Şeftali
Temiz
19
Halil Kasap Paz.
İthal
Kayısı
Temiz
20
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
21
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çilek
Limit Üstü
22
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
23
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Temiz
24
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
25
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
26
SVS Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
27
SVS Tic. Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
28
Orc Foods Ltd.
İthal
Erik
Temiz
29
Orc Foods Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
30
Orc Foods Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
31
Orc Foods Ltd.
İthal
Domates
Temiz
32
Orc Foods Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
33
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Erik
Temiz
34
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Cin Biber
Temiz
35
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
36
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Manolya Besi Yemi
Temiz
37
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Lale Süt Yemi
Temiz
38
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
39
Özçağ Ltd.
İthal
Soya Fasulyesi Küsbesi
Temiz
40
Abide Kuşaf
Çukurova
Enginar
Temiz
41
Meryem Kuşaf
Çukurova
Enginar
Temiz
42
Hüseyin Gazi
Mağusa
Enginar
Temiz
43
Mehmet Gazi
Mağusa
Enginar
Temiz
44
Muharrem İyican
Mağusa
Maydanoz
Temiz
45
Muharrem İyican
Mağusa
Enginar
Temiz
46
Muhammed Çoşkun
Mağusa
Kabak
İMHA
47
Engin Hürsen
Taşpınar
Domates
Temiz
48
Sabri Şençay
Tatlısu
Çilek
Temiz
49
Mehmet Kavcı
Tatlısu
Domates
Temiz
50
Fikri Terkan
Alsancak
Salatalık
Temiz
51
Caner Safel
Alsancak
Taze Fasulye
Temiz
52
Caner Safel
Alsancak
Nane
Temiz
53
Sinem Kardana
Karşıyaka
Kabak
Temiz
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