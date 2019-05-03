Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi: 2 üründe limit üstü kalıntı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut (S:M), Erik, Sığır Besi ve Süt Yemleri ,Çilek, Kayısı, Şeftali, Nektarin ,Karpuz , Soya Fasulyesi Küsbesi ve Yeşil Cin Biber olmak üzere 39 numuneden 38'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Svs Tic. Ltd e ait çilek, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden Domates, Enginar, Çilek, Salatalık, Taze Fasulye, Nane, Kabak ve Maydanoz olmak üzere 14 numuneden 13'ü temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da kabak üretimi yapan Muhammed Coşkun'un ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.