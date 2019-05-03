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SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi: 2 üründe limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi 26 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi: 2 üründe limit üstü kalıntı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.   

İthal ürünlerden:  Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut (S:M), Erik, Sığır Besi ve Süt Yemleri ,Çilek, Kayısı, Şeftali, Nektarin ,Karpuz , Soya Fasulyesi Küsbesi ve Yeşil Cin Biber  olmak üzere 39 numuneden 38'i temiz olup, 1  numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                            

Svs Tic. Ltd e ait çilek, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.                                             

Yerli ürünlerden  Domates, Enginar, Çilek, Salatalık, Taze Fasulye, Nane, Kabak ve Maydanoz olmak üzere 14 numuneden 13'ü  temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                            

Mağusa’da kabak üretimi yapan Muhammed Coşkun'un ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanmasından  dolayı ürün İMHA edilmiştir.   

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Sığır Besi Yemi

Temiz

 

2

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

3

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Pink Lady

Temiz

 

4

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

5

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

 

6

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

7

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Can Erik

Temiz

 

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

 

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

 

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

16

Halil Kasap Paz.

İthal

Erik

Temiz

 

17

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

 

18

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

 

19

Halil Kasap Paz.

İthal

Kayısı

Temiz

 

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

 

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çilek

Limit Üstü

 

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

 

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

 

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

28

Orc Foods Ltd.

İthal

Erik

Temiz

 

29

Orc Foods Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

30

Orc Foods Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

31

Orc Foods Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

32

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

 

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

 

35

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

36

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

 

37

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Lale Süt Yemi

Temiz

 

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

39

Özçağ Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

 

40

Abide Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

 

41

Meryem Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

 

42

Hüseyin Gazi

Mağusa

Enginar

Temiz

 

43

Mehmet Gazi

Mağusa

Enginar

Temiz

 

44

Muharrem İyican

Mağusa

Maydanoz

Temiz

 

45

Muharrem İyican

Mağusa

Enginar

Temiz

 

46

Muhammed Çoşkun

Mağusa

Kabak

İMHA

 

47

Engin Hürsen

Taşpınar

Domates

Temiz

 

48

Sabri Şençay

Tatlısu

Çilek

Temiz

 

49

Mehmet Kavcı

Tatlısu

Domates

Temiz

 

50

Fikri Terkan

Alsancak

Salatalık

Temiz

 

51

Caner Safel

Alsancak

Taze Fasulye

Temiz

 

52

Caner Safel

Alsancak

Nane

Temiz

 

53

Sinem Kardana

Karşıyaka

Kabak

Temiz

 
      

 

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