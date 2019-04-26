Tarim Dairesi Haftalik Gida Analiz Sonuçlari Açiklandi: 4 üründe limit üstü ilaç

. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır-Koyun Besi, Büyütme Yemleri ve Süt Yemleri, Çilek, Domates, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Lolorosso, Üzüm, Kuru Soğan ve Mısır(Yemlik) olmak üzere 44 numuneden 44'ü temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Domates, Enginar, Kapya Biber ,Salatalık ,Greyfurt, Patates, Limon, Kabak, Patlıcan, Cehennem Topuzu ve Asma Yaprağı olmak üzere 34 numuneden 30'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz ve kabak üretimi yapan Muhammed Çoşkun'un ürünlerinden alınan numunede, pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Aydınköy’de asma yaprağı üretimi yapan İzzet Kızıltoprak-Nilgün Erdoğan ve Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel'in ürününde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, İMHA edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Deftera Gıda Ltd
İthal
Domates
Temiz
2
Deftera Gıda Ltd
İthal
Armut(S:M)
Temiz
3
Deftera Gıda Ltd
İthal
Elma(Stk)
Temiz
4
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma (Granny)
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Temiz
9
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
10
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
11
SVS Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
12
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Manolya Besi Yemi
Temiz
13
Hulusiler Ltd.
İthal
Cp Sığır Süt 19 Prt
Temiz
14
Hulusiler Ltd.
İthal
Cp Sığır Besi Yemi
Temiz
15
Mehmet Gazioğlu
İthal
Cp Sığır Süt 18 Prt
Temiz
16
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Domates
Temiz
17
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
18
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
19
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
20
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Temiz
21
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
22
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
23
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Erik
Temiz
24
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
25
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
26
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Temiz
27
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
28
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
29
SVS Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
30
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
31
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
32
Orc Foods Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
33
Orc Foods Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
34
Orc Foods Ltd.
İthal
Domates
Temiz
35
SVS Tic. Ltd.
İthal
Lolorosso
Temiz
36
SVS Tic. Ltd.
İthal
Üzüm
Temiz
37
SVS Tic. Ltd.
İthal
Erik
Temiz
38
Deftera Gıda Ltd
İthal
Kuru Soğan
Temiz
39
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kuru Soğan
Temiz
40
TÜK
İthal
TK Buzağı büyütme yemi
Temiz
41
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 21 Prt
Temiz
42
TÜK
İthal
Koyun Süt Yemi 15 Prt
Temiz
43
TÜK
İthal
Kuru Dönem Yemi
Temiz
44
M.Hacı Ali Ltd
İthal
Mısır(Yemlik)
Temiz
45
Günay Ufak
Çayönü
Enginar
Temiz
46
Perican Bender
Çayönü
Enginar
Temiz
47
Hasan Çuvalcıoğlu
Akçay
Greyfurt
Temiz
48
Onbaşı İşl. Ltd.
Bostancı
Patates
Temiz
49
Gürcan Demirbilek
Güzelyurt
Limon
Temiz
50
Gülen Yarkın
Güzelyurt
Limon
Temiz
51
Düriye Diyet Uluca
Güzelyurt
Limon
Temiz
52
Hasan Vurdal
Doğancı
Limon
Temiz
53
Atalar Tarım İşl. Ltd.
Doğancı
Limon
Temiz
54
Okan Günsaya
Akçay
Enginar
Temiz
55
Gürcan Demirbilek
Güzelyurt
Greyfurt
Temiz
56
Mustafa Kavurma
Güzelyurt
Patates
Temiz
57
Şerife G. Civisilli
İskele
Enginar
Temiz
58
Ersoy Kırşan
Akdoğan
Enginar
Temiz
59
Dudu Uluerli
Akdoğan
Enginar
Temiz
60
Osman Özmındık
Akdoğan
Enginar
Temiz
61
Salime Kırşan
Akdoğan
Enginar
Temiz
62
Mehmet Ekenleroğlu
İskele
Enginar
Temiz
63
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar
Temiz
64
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar
Temiz
65
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar
Temiz
66
Mehmet Ekenleroğlu
İskele
Enginar
Temiz
67
Mehmet Ekenleroğlu
İskele
Enginar
Temiz
68
İsa Doğan
Mağusa
Domates
Temiz
69
Ramazan Tebelleşol
Mağusa
Salatalık
Temiz
70
Asım Öğer
Mağusa
Kabak
Temiz
71
Muhammed Çoşkun
Mağusa
Kabak
Limit Üstü
72
Muhammed Çoşkun
Mağusa
Patlıcan
Temiz
73
Muhammed Çoşkun
Mağusa
Kapya Biber
Temiz
74
Reşit Açıkgöz
Mağusa
Kapya Biber
Limit Üstü
75
Taner Turhan
Aydınköy
Domates
Temiz
76
İzzet Kızıltoprak/Nilgün Erdoğan
Aydınköy
Asma Yaprağı
İmha
77
Feramiz Pişkin
Aydınköy
Cehennem Topuzu
Temiz
78
Kemal Günsel
Bostancı
Domates
İmha
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