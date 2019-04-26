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SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Tarim Dairesi Haftalik Gida Analiz Sonuçlari Açiklandi: 4 üründe limit üstü ilaç

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Tarım Dairesi 19- 25 Nisan 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarim Dairesi Haftalik Gida Analiz Sonuçlari Açiklandi: 4 üründe limit üstü ilaç

. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.           

 

İthal ürünlerden:  Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır-Koyun Besi, Büyütme Yemleri ve Süt Yemleri, Çilek, Domates, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Lolorosso, Üzüm, Kuru Soğan ve Mısır(Yemlik) olmak üzere 44 numuneden 44'ü temiz olup, hiçbir  numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmamıştır.

 

Yerli ürünlerden  Domates, Enginar, Kapya Biber ,Salatalık ,Greyfurt, Patates, Limon, Kabak, Patlıcan, Cehennem Topuzu ve Asma Yaprağı olmak üzere 34 numuneden 30'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.

 

Mağusa’da  kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz ve kabak üretimi yapan Muhammed Çoşkun'un ürünlerinden alınan numunede, pestisit  oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

Aydınköy’de asma yaprağı üretimi yapan İzzet Kızıltoprak-Nilgün Erdoğan ve Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel'in ürününde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, İMHA edilmiştir.

 

 

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Deftera Gıda Ltd

İthal

Domates

Temiz

2

Deftera Gıda Ltd

İthal

Armut(S:M)

Temiz

3

Deftera Gıda Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

4

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Granny)

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

12

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

13

Hulusiler Ltd.

İthal

Cp Sığır Süt 19 Prt

Temiz

14

Hulusiler Ltd.

İthal

Cp Sığır Besi Yemi

Temiz

15

Mehmet Gazioğlu

İthal

Cp Sığır Süt 18 Prt

Temiz

16

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

17

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

18

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

19

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

20

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

23

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

24

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

32

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

33

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

34

Orc Foods Ltd.

İthal

Domates

Temiz

35

SVS Tic. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

36

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

37

SVS Tic. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

38

Deftera Gıda Ltd

İthal

Kuru Soğan

Temiz

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kuru Soğan

Temiz

40

TÜK

İthal

TK Buzağı büyütme yemi

Temiz

41

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 21 Prt

Temiz

42

TÜK

İthal

Koyun Süt Yemi 15 Prt

Temiz

43

TÜK

İthal

Kuru Dönem Yemi

Temiz

44

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

45

Günay Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

46

Perican Bender

Çayönü

Enginar

Temiz

47

Hasan Çuvalcıoğlu

Akçay

Greyfurt

Temiz

48

Onbaşı İşl. Ltd.

Bostancı

Patates

Temiz

49

Gürcan Demirbilek

Güzelyurt

Limon

Temiz

50

Gülen Yarkın

Güzelyurt

Limon

Temiz

51

Düriye Diyet Uluca

Güzelyurt

Limon

Temiz

52

Hasan Vurdal

Doğancı

Limon

Temiz

53

Atalar Tarım İşl. Ltd.

Doğancı

Limon

Temiz

54

Okan Günsaya

Akçay

Enginar

Temiz

55

Gürcan Demirbilek

Güzelyurt

Greyfurt

Temiz

56

Mustafa Kavurma

Güzelyurt

Patates

Temiz

57

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

58

Ersoy Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

59

Dudu Uluerli

Akdoğan

Enginar

Temiz

60

Osman Özmındık

Akdoğan

Enginar

Temiz

61

Salime Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

62

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar

Temiz

63

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

64

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

65

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

66

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar

Temiz

67

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar

Temiz

68

İsa Doğan

Mağusa

Domates

Temiz

69

Ramazan Tebelleşol

Mağusa

Salatalık

Temiz

70

Asım Öğer

Mağusa

Kabak

Temiz

71

Muhammed Çoşkun

Mağusa

Kabak

Limit Üstü

72

Muhammed Çoşkun

Mağusa

Patlıcan

Temiz

73

Muhammed Çoşkun

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

74

Reşit Açıkgöz

Mağusa

Kapya Biber

Limit Üstü

75

Taner Turhan

Aydınköy

Domates

Temiz

76

İzzet Kızıltoprak/Nilgün Erdoğan

Aydınköy

Asma Yaprağı

İmha

77

Feramiz Pişkin

Aydınköy

Cehennem Topuzu

Temiz

78

Kemal Günsel

Bostancı

Domates

İmha

 

                                     

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