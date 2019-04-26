Tarim Dairesi Haftalik Gida Analiz Sonuçlari Açiklandi: 4 üründe limit üstü ilaç

. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır-Koyun Besi, Büyütme Yemleri ve Süt Yemleri, Çilek, Domates, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Lolorosso, Üzüm, Kuru Soğan ve Mısır(Yemlik) olmak üzere 44 numuneden 44'ü temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Domates, Enginar, Kapya Biber ,Salatalık ,Greyfurt, Patates, Limon, Kabak, Patlıcan, Cehennem Topuzu ve Asma Yaprağı olmak üzere 34 numuneden 30'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz ve kabak üretimi yapan Muhammed Çoşkun'un ürünlerinden alınan numunede, pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Aydınköy’de asma yaprağı üretimi yapan İzzet Kızıltoprak-Nilgün Erdoğan ve Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel'in ürününde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, İMHA edilmiştir.