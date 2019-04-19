Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 5 numunede limit üstü ilaç

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden çeri domates , elma çeşitleri, armut çeşitleri, erik, sığır-koyun besi yemleri ve süt yemleri,erik , soya küsbesi çilek, greyfurt, karpuz, nar ve tatlı pulbiber olmak üzere 39 numuneden 34'ü temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
SVS Tic. Ltd. ait ithal armut (S:M) ve yeşil erik, Nuri Ersoy ait ithal nar ,Halil Kasap Paz.Ltd’e ait can erik ve Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma grannyden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden domates, enginar, biber ,salatalık, valencia portakal ve böğrülce olmak üzere 20 numuneden 19'u temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Gazimağusa’da biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün ürününden alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
2
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
3
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Limit üstü
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
6
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Manolya Besi Yemi
Temiz
7
Halil Kasap Paz.
İthal
Can Erik
Limit üstü
8
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
9
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
10
Köşe Tic Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
11
Köşe Tic Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
12
Köşe Tic Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
13
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Ank)
Temiz
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
17
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Limit üstü
18
Özçağ Free Port
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
19
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
20
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Greyfurt
Temiz
21
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Erik
Temiz
22
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
23
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Nar
Limit üstü
24
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
25
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
26
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Beşyem Lale Süt Yemi
Temiz
27
M.Hacı Ali Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
28
Gazi Karakaş Çift.
İthal
Cp Sığır Süt 19 Prt
Temiz
29
Baharyolu Ltd.
İthal
Tatlı Pul Biber
Temiz
30
Baharyolu Ltd.
İthal
Acı Pul Biber
Temiz
31
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
32
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Granny)
Limit üstü
33
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 16 Prt
Temiz
34
TÜK
İthal
Koyun Süt Yemi 15 Prt
Temiz
35
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi 14 Prt
Temiz
36
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi Gel. 16 Prt
Temiz
37
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 18 Prt
Temiz
38
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 21 Prt
Temiz
39
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 19 Prt
Temiz
40
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar
Temiz
41
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar
Temiz
42
Mehmet Ekenleroğlu
İskele
Enginar
Temiz
43
Mehmet Ekenleroğlu
İskele
Enginar
Temiz
44
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar
Temiz
45
Mustafa Bayramoğlu
İskele
Enginar
Temiz
46
Gökhan Öztugay
İskele
Enginar
Temiz
47
Sema Oğur
İskele
Enginar
Temiz
48
Mehmet Sepetçi
Mağusa
Domates
Temiz
49
Ayhan Gök
Mağusa
Salatalık
Temiz
50
Reşit Açıkgöz
Mağusa
Biber
Limit üstü
51
Mustafa Tat
Mağusa
Domates
Temiz
52
Hakan Esergül
Mağusa
Biber
Temiz
53
Sadamir Ltd.
Güzelyurt
Valencia Portakal
Temiz
54
Abide Kuşaf
Yeniboğaziçi
Enginar
Temiz
55
Emir Hüseyin Doygundağ
Yeniboğaziçi
Enginar
Temiz
56
Mehmet Gazi
Mormenekşe
Enginar
Temiz
57
Yeliz Akbelli
Mormenekşe
Enginar
Temiz
58
Hüseyin Gazi
Mormenekşe
Enginar
Temiz
59
Mustafa Karagözlü
Yıldırım
Böğrülce
Temiz
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