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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 5 numunede limit üstü ilaç

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Tarım Dairesi 12- 18 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yerli üretim biberle, ithal armut, yeşil erik, nar, can erik ve granny elmada limit üstü kalıntı belirlendi.
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 5 numunede limit üstü ilaç

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden çeri domates , elma çeşitleri, armut çeşitleri, erik, sığır-koyun besi yemleri ve süt yemleri,erik , soya küsbesi çilek, greyfurt, karpuz, nar ve tatlı pulbiber olmak üzere 39 numuneden 34'ü temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

SVS Tic. Ltd. ait ithal armut (S:M) ve yeşil erik, Nuri Ersoy ait ithal nar ,Halil Kasap Paz.Ltd’e ait can erik ve Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma grannyden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek. 

Yerli ürünlerden domates, enginar, biber ,salatalık, valencia portakal ve böğrülce olmak üzere 20 numuneden 19'u temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 

Gazimağusa’da biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün ürününden alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor. 

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

 

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

 

 

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Limit üstü

 

 

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

 

6

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

 

 

7

Halil Kasap Paz.

İthal

Can Erik

Limit üstü

 

 

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

 

10

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

 

11

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

12

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

 

 

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

 

 

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

 

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Limit üstü

 

 

18

Özçağ Free Port

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

 

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

 

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Greyfurt

Temiz

  

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

  

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

23

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nar

Limit üstü

  

24

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

25

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

26

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Lale Süt Yemi

Temiz

  

27

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

  

28

Gazi Karakaş Çift.

İthal

Cp Sığır Süt 19 Prt

Temiz

  

29

Baharyolu Ltd.

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

  

30

Baharyolu Ltd.

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

  

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Granny)

Limit üstü

  

33

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 16  Prt

Temiz

  

34

TÜK

İthal

Koyun Süt Yemi 15 Prt

Temiz

  

35

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 14 Prt

Temiz

  

36

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Gel. 16 Prt

Temiz

  

37

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 18  Prt

Temiz

  

38

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 21  Prt

Temiz

  

39

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19 Prt

Temiz

  

40

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

  

41

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

  

42

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar

Temiz

  

43

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar

Temiz

  

44

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

  

45

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

  

46

Gökhan Öztugay

İskele

Enginar

Temiz

  

47

Sema Oğur

İskele

Enginar

Temiz

  

48

Mehmet Sepetçi

Mağusa

Domates

Temiz

  

49

Ayhan Gök

Mağusa

Salatalık

Temiz

  

50

Reşit Açıkgöz

Mağusa

Biber

Limit üstü

  

51

Mustafa Tat

Mağusa

Domates

Temiz

  

52

Hakan Esergül

Mağusa

Biber

Temiz

  

53

Sadamir Ltd.

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

  

54

Abide Kuşaf

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

  

55

Emir Hüseyin Doygundağ

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

  

56

Mehmet Gazi

Mormenekşe

Enginar

Temiz

  

57

Yeliz Akbelli

Mormenekşe

Enginar

Temiz

  

58

Hüseyin Gazi

Mormenekşe

Enginar

Temiz

  

59

Mustafa Karagözlü

Yıldırım

Böğrülce

Temiz

  
       
       

                                                                                                                         

 

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