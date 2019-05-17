Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi:4 üründe limit üstü ilaç

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri , Erik Çeşitleri, Çilek, Kiraz, Soya Küsbesi, Buğday Unu, Antep Fıstığı(iç) ve Karpuz olmak üzere 33 numuneden 33'ü temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Domates,Salatalık, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz, Golyandro, Biber Çeşitleri, Patates, Marul ,Roka ve Ispanak olmak üzere 25 numuneden 21'i temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel,Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Nazan Özcan'ın ürünlerinden alınan 3. numunede de pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.
Doğancı köyünde kapya biber üretimi yapan Osman Çınar ve Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürünlerinden alınan numunelerde, laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü Bitki Koruma İlacı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmulştur.
Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biber ve Tatlısu köyünde Abdullah Özdilek' ait domates ürünlerinde 2.kez alınan numunelerede laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
TÜK
İthal
Sığır Süt 19 Yemi
Temiz
2
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi Std 14 Prt
Temiz
3
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi 16 Prt
Temiz
4
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi Gel. 16 Prt
Temiz
5
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
6
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
7
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Can Erik
Temiz
8
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
9
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
10
SVS Tic. Ltd.
İthal
Erik
Temiz
11
Orc Foods Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
12
Orc Foods Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
13
Halil Kasap Paz.
İthal
Erik
Temiz
14
Halil Kasap Paz.
İthal
Kayısı
Temiz
15
Halil Kasap Paz.
İthal
Nektarin
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Temiz
17
SVS Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
18
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
19
Orc Foods Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
20
Pınarlı Koop Ltd.
İthal
Manolya Besi Yemi
Temiz
21
Babür Tic. Ltd
İthal
Buğday Unu
Temiz
22
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
23
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Erik
Temiz
24
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
25
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
26
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
27
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
28
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
29
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
30
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
31
M.Hacı Ali Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
32
Levent Sanayi Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
33
Kemal Tüccaroğlu
İthal
Antep Fıstığı(iç)
Temiz
34
Dilekler Tic.
Doğancı
Patates
Temiz
35
Kemal Günsel
Bostancı
Domates
İmha
36
Ertan Kore
Akçay
Salatalık
Temiz
37
Osman Çınar
Doğancı
Kapya Biber
Limit Üstü
38
Osman Çınar
Doğancı
Çarli Biber
Temiz
39
Remzi Poyraz
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
40
Remzi Poyraz
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
41
Ayhan Gemikonaklı
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
42
Mustafa Tan
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
43
Nazan Özcan
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
İmha
44
Abdullah Özdilek
Tatlısu
Domates
Temiz
45
Abdullah Özdilek
Tatlısu
Domates
Temiz
46
Ali Yılmaz
Mağusa
Maydanoz
Limit Üstü
47
Ali Yılmaz
Mağusa
Ispanak
Temiz
48
Ali Yılmaz
Mağusa
Salatalık
Temiz
49
Muzaffer Cabbar
Mağusa
Biber Dolmalık
Temiz
50
Serdinç Hayta
Mağusa
Golyandro
Temiz
51
Serdinç Hayta
Mağusa
Domates
Temiz
52
Serdinç Hayta
Mağusa
Salatalık
Temiz
53
Mesut Karataş
Mağusa
Sivri Biber
Temiz
54
Yaşar Beşir
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
55
Ali Güler
Koruçam
Marul(lolorosso)
Temiz
56
Ali Güler
Koruçam
Marul
Temiz
57
Vakkas Tören
Akdeniz
Marul
Temiz
58
Vakkas Tören
Akdeniz
Roka
Temiz
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