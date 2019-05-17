Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi:4 üründe limit üstü ilaç

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri , Erik Çeşitleri, Çilek, Kiraz, Soya Küsbesi, Buğday Unu, Antep Fıstığı(iç) ve Karpuz olmak üzere 33 numuneden 33'ü temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Domates,Salatalık, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz, Golyandro, Biber Çeşitleri, Patates, Marul ,Roka ve Ispanak olmak üzere 25 numuneden 21'i temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel,Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Nazan Özcan'ın ürünlerinden alınan 3. numunede de pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.

Doğancı köyünde kapya biber üretimi yapan Osman Çınar ve Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürünlerinden alınan numunelerde, laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü Bitki Koruma İlacı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmulştur.

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biber ve Tatlısu köyünde Abdullah Özdilek' ait domates ürünlerinde 2.kez alınan numunelerede laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.