  • BIST 87.312
  • Altın 250,644
  • Dolar 6,0519
  • Euro 6,7559
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi:4 üründe limit üstü ilaç

» »
Tarım Dairesi 10 - 16 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi:4 üründe limit üstü ilaç

 İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.   

 

İthal ürünlerden:  Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri,  Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri , Erik Çeşitleri, Çilek, Kiraz, Soya Küsbesi, Buğday Unu, Antep Fıstığı(iç)  ve Karpuz olmak üzere 33    numuneden 33'ü  temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmamıştır.                                       

Yerli ürünlerden Domates,Salatalık, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz, Golyandro, Biber Çeşitleri, Patates, Marul ,Roka ve Ispanak olmak üzere 25 numuneden 21'i temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                           

Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel,Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Nazan Özcan'ın ürünlerinden alınan 3. numunede de pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.                                             

Doğancı köyünde kapya biber üretimi yapan Osman Çınar ve Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın  ürünlerinden alınan numunelerde, laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü Bitki Koruma İlacı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar  durdurulmulştur.                                              

 

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biber ve Tatlısu köyünde Abdullah Özdilek' ait  domates ürünlerinde 2.kez alınan numunelerede laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünlerin hasadına  izin verilmiştir.                                       

                  

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

 

1

TÜK

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

 

 

2

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Std 14 Prt

Temiz

 

 

3

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 16 Prt

Temiz

 

 

4

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi Gel. 16 Prt

Temiz

 

 

5

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

 

6

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

 

7

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Can Erik

Temiz

 

 

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

 

 

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

 

 

11

Orc Foods Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

 

 

12

Orc Foods Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

 

13

Halil Kasap Paz.

İthal

Erik

Temiz

 

 

14

Halil Kasap Paz.

İthal

Kayısı

Temiz

 

 

15

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

 

 

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

 

 

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

  

19

Orc Foods Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

  

20

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

  

21

Babür Tic. Ltd

İthal

Buğday Unu

Temiz

  

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

  

23

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

  

24

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

  

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

  

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

  

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

31

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

  

32

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

  

33

Kemal Tüccaroğlu

İthal

Antep Fıstığı(iç)

Temiz

  

34

Dilekler Tic.

Doğancı

Patates

Temiz

  

35

Kemal Günsel

Bostancı

Domates

İmha

  

36

Ertan Kore

Akçay

Salatalık

Temiz

  

37

Osman Çınar

Doğancı

Kapya Biber

Limit Üstü

  

38

Osman Çınar

Doğancı

Çarli Biber

Temiz

  

39

Remzi Poyraz

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

  

40

Remzi Poyraz

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

  

41

Ayhan Gemikonaklı

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

  

42

Mustafa Tan

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

  

43

Nazan Özcan

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

İmha

  

44

Abdullah Özdilek

Tatlısu

Domates

Temiz

  

45

Abdullah Özdilek

Tatlısu

Domates

Temiz

  

46

Ali Yılmaz

Mağusa

Maydanoz

Limit Üstü

  

47

Ali Yılmaz

Mağusa

Ispanak

Temiz

  

48

Ali Yılmaz

Mağusa

Salatalık

Temiz

  

49

Muzaffer Cabbar

Mağusa

Biber Dolmalık

Temiz

  

50

Serdinç Hayta

Mağusa

Golyandro

Temiz

  

51

Serdinç Hayta

Mağusa

Domates

Temiz

  

52

Serdinç Hayta

Mağusa

Salatalık

Temiz

  

53

Mesut Karataş

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

  

54

Yaşar Beşir

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

  

55

Ali Güler

Koruçam

Marul(lolorosso)

Temiz

  

56

Ali Güler

Koruçam

Marul

Temiz

  

57

Vakkas Tören

Akdeniz

Marul

Temiz

  

58

Vakkas Tören

Akdeniz

Roka

Temiz

  
       
       

                                                                                                                

                                                                                    

                                              

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Kabinede yer almak isterim16 Mayıs 2019 Perşembe 21:46
  • Erhan Arıklı "Dün tükürülenlerin bugün yalandığı bir dönemdeyiz."16 Mayıs 2019 Perşembe 21:02
  • Rumları uyarmak Garantör ülke olarak Birleşik Krallığın görevidir.16 Mayıs 2019 Perşembe 19:05
  • Gardiyanoğlu: UBP seçime hazır tek parti16 Mayıs 2019 Perşembe 18:52
  • Tatar: UBP-HP görüşmesi yarın16 Mayıs 2019 Perşembe 18:20
  • Güvenlik kameralarına musallat olan zanlı teminata bağlandı16 Mayıs 2019 Perşembe 18:00
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın KKTC’de iftar programına katılacak16 Mayıs 2019 Perşembe 17:13
  • Sivil Savunma Teşkilatı ‘Başkanlığı’nın Afete Hazır Okul ve Halk Örgütü Eğitimleri’ tamamlandı16 Mayıs 2019 Perşembe 16:28
  • Türkiye ile KKTC “Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Tatbikatı” düzenliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 16:11
  • Özyiğit, Engelli Federasyonu heyetini kabul etti16 Mayıs 2019 Perşembe 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti