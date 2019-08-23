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Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlarinda düzeltme yaptı

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Tarım Dairesi, "Haftalık analiz raporu ile ilgili önceden gönderilmiş metinde düzeltme yapılmıştır. Mustafa Tan’a ait sultani üzüm temiz çıkmıştır" notuyla gıda analizi ile ilgili yeni bir liste yayımladı.
Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlarinda düzeltme yaptı

Tarım Dairesi 9 – 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                       

 

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Kayısı,Nektarin,Sığır Besi ve Süt Yemleri, Ekmeklik Buğday, Taze Fasulye, Şeftali , Ispanak ,Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi ve Elma Çeşitleri olmak üzere 63 numuneden 60 numune temiz çıkmış, 3 numunede ise limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                                                  

 

SVS Tic. Ltd. ait  Şeftali ve ORC Foods Ltd. ait Elma(Gala) de  limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.                                                              

Halil Kasap Paz. Ltd. ait Ispanak da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği      üzerine  imha edilmiştir.                                                                 

 

Yerli ürünlerden: Üzüm Çeşitleri, Patlıcan,Maydanoz, Biber ve Roka olmak üzere 15 numune de  8'i temiz çıkmış,1 numunede tavsiye dışı  bitki koruma ilacı kalıntısına ve 6 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe  rastlanmıştır.                                                                      

 

Alsancak  köyünde  Siyah Üzüm üretimi yapan Erol Ataser ve Mağusa’da Roka üretimi yapan Derya    Gözalp Çemender'in ürünlerinden alınan numunelerde  tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.                                                                 

 

Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan            Derya Gözalp Çemender , Alsancak köyünde Verigo Üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş ve Hisarköy’de Beyaz Üzüm üretimi yapan Şerife Saçar'ın ürünlerinden  alınan numunelerden limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edildiğinden dolayı  ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar           durdurulmuştur.                                                                   

Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç ürününün kirli çıkmasından dolayı kendi isteği üzerine ürün imha edilmiştir.                     

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

  

1

Holly Grains Ltd

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

 

  

2

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

   

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Menşeine İade

   

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

   

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

 

  

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

 

  

7

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

 

  

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

 

  

9

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

  

10

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

  

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

  

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

 

  

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

  

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

   

15

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Fasulyesi

Temiz

 

  

16

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

  

17

Akari Free Port

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

 

  

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

  

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

  

20

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

 

  

21

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

 

  

22

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

   

23

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Buğday(Ekmeklil)

Temiz

   

24

Nej Grain  Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

   

25

Akari Free Port

İthal

Buğday(Ekmeklil)

Temiz

   

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

   

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

   

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

   

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

   

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

   

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

   

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

   

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

   

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

   

35

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

   

36

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

   

37

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

   

38

SVS Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

   

39

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

   

40

SVS Tic. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

   

41

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

   

42

Özçağ Free Port

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

   

43

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 16

Temiz

   

44

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 14

Temiz

   

45

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

   

46

Nej Grain  Ltd.

İthal

Buğday(Ekmeklilk)

Temiz

   

47

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Menşeine İade

   

48

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

   

49

ORC Foods Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

   

50

ORC Foods Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

   

51

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

   

52

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

   

53

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

   

54

Halil Kasap Paz.

İthal

Ispanak

İMHA

   

55

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

   

56

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

   

57

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

   

58

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kırmızı Lolorosso

Temiz

   

59

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

   

60

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

   

61

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

   

62

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

   

63

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

   

64

Alime Gergin

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

   

65

Tarkan Altan

Lefke

Verigo Üzüm

Temiz

   

66

Mustafa Tan

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

   

67

Erol Ataser

Alsancak

Siyah Üzüm

İMHA

   

68

Mustafa Sivri

Yeşilyurt

Siyah Üzüm

Temiz

   

69

Levent Gazioğlu

Mağusa

Patlıcan

Temiz

   

70

Hüseyin Turaç

Mağusa

Maydanoz

İMHA

   

71

Levent Gazioğlu

Mağusa

Biber

Temiz

   

72

Derya Gözalp Çemender

Mağusa

Maydanoz

Limit Üstü

   

73

Derya Gözalp Çemender

Mağusa

Roka

İMHA

   

74

Ahmet Büyükbaş

Alsancak

Verigo Üzüm

Limit Üstü

   

75

Ali Emin

Zümrütköy

Molehiya

Temiz

   

76

Şerife Saçar

Hisarköy

Beyaz Üzüm

Limit Üstü

   

77

Tijen Gazi

Hisarköy

Kara Üzüm

Temiz

   

78

Mehmet Çoşkuner

Hisarköy

Beyaz Üzüm

Temiz

   
        
        

                                              

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