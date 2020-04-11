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Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçlarını Açıkladı

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Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçlarını Açıkladı
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçlarını Açıkladı

 Tarım Dairesi 3- 9 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

“İthal ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Svs Tic. Ltd. ait Elma Stk. ilgili firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Köşe Tic. Ltd. ait Can Erik ve Selgün Tic.Ltd. ait Kırmızı Elma ilgili firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli Ürünlerden 23 numuneden 22 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.” 

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