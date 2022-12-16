Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, üç yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin açıkladığı gıda denetim sonuçlarına göre, 9-15 Aralık tarihleri arasında yapılan testler sonucu, üç yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 23 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.

Yerli ürünlerden alınan 15 numuneden üçünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamaya göre Tatlısu köyü sakinlerinden Mahmut Çil’e ait domateste ve Yıldırım köyü sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait biber kapya ve biber dolmalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu üç ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.