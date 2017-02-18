Tarım Dairesi haftalık tarımsal ürün denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, haftalık denetimlerini sürdürüyor.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamada, yerli ürünlerde yapılan denetimlerde, çiçek lahanası,brokoli, enginar,domates, dolmalık biber, patlıcan, maydanoz, pazı,biber olmak üzere 11 üründen alınan numunelerin 10’nun temiz çıktığı, 1 üründe ise limit üstü pestisit kalıntısına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, limit üstü kalıntıya rastlanan ürünün Alsancak’tan Caner Safel’e ait pazı olduğu kaydedildi.

Tarım Dairesi, söz konusu ürünün hasadına izin verilmeyerek, bir sonraki denetime kadar beklemeye alındığını belirtti.

Aynı tarihler arasında salatalık, cerry domates, armut deveci, elma,mısır yemlik, dolmalık biber, soya küspesi, çarli biber, kırmızı lolorosso,ekmeklik buğday unu olmak üzere 33 ithal üründen numune alınarak tahlil edildiği belirtilen Tarım Dairesi açıklamasında, bu ürünlerin 31'nin temiz çıktığı, 2 tanesinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Tarım Dairesi, Engin Hursen’e ait salatalıkların Güngör çöplüğünde imha edildiğini, SVS Ltd’e ait deveci armutların ise menşeine iade edildiğini kaydetti.