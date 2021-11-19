Tarım Dairesi İthal Ve Yerli Üretim Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi 12-18 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.
SVS Tic. Ltd. ait Elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.
Selgün Tic. Ltd. ait Black Magic Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Yerli Ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.
Haspolat’ta Bayur Tarım Ltd. ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
Mağusa sakinlerinden Fatma Karabudak’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edilmiştir.
Bostancı köyü sakinlerinden Ahmet Kuzhan’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
Eray Göksan
İthal
Kuru Soğan
Temiz
Pınarlı Tarım İşl.
İthal
Mısır Slajı
Temiz
Babür Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Nej Grain Ltd
İthal
Mısır yemlik
Temiz
M.Hacı Ali Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
R.E.E Tic. Cahide Kılıç
İthal
Elma Granny
Temiz
R.E.E Tic. Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
R.E.E Tic. Cahide Kılıç
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma G.S
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Razaki Üzüm
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Alfonzo Üzüm
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Red Globe Üzüm
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Limit Üstü
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma G.S
Temiz
TÜK
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
Selgün Tic.
İthal
Sofralık Üzüm
Temiz
Selgün Tic.
İthal
Black Magic Üzüm
Limit Üstü
Selgün Tic.
İthal
Armut S.M
Temiz
Sultani Üzüm
İthal
Bekir Cura
Temiz
Red Globe Üzüm
İthal
Bekir Cura
Temiz
Sultani Üzüm
İthal
Onbaşı İşl. Ltd.
Temiz
Red Globe Üzüm
İthal
Onbaşı İşl. Ltd.
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Beyaz sarma
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Ispanak
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Pazı
Limit Üstü
Bayur Tarım
Haspolat
Glumbra
Temiz
Ahmet Lekesiz
İncirli
Kabak
Temiz
Fatma Karabudak
Mağusa
Sivri Biber
Limit Üstü
Nazlı Özbay
Mağusa
Hıyar
Temiz
Nazlı Özbay
Mağusa
Domates
Temiz
Abdullah Coşkun
Mağusa
Hıyar
Temiz
Kazım Tebelleşal
Mağusa
Kabak
Temiz
İsa Doğan
Mağusa
Domates
Temiz
Mehmet Uyur
Karşıyaka
Brokoli
Temiz
Mehmet Uyur
Karşıyaka
Çiçek Lahanası
Temiz
Mehmet Dolmacı
Lapta
Maydanoz
Temiz
Osman Cantaş
Yıldırım
Marul
Temiz
Osman Cantaş
Yıldırım
Domates
Temiz
Osman Cantaş
Yıldırım
Patlıcan
Temiz
Cahit Vudalı
Yıldırım
Dolmalık Biber
Temiz
Abuzer Canlı
Aydınköy
Roka
Temiz
Abuzer Canlı
Aydınköy
Turp
Temiz
Muharrem Bilsin
Bostancı
Turp
Temiz
Murat İpek
Bostancı
Golyandro
Temiz
Adem Kuzhan
Bostancı
Ispanak
Limit Üstü
Serhat Usanmaz
Yedidalga
Domates
Temiz
Mehmet Aktaş
Yeşilırmak
Fasulye
Temiz
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