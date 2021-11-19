  • BIST 1.737,340
  • Altın 662,38
  • Dolar 11,0732
  • Euro 12,4907
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Tarım Dairesi İthal Ve Yerli Üretim Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

» »
 Tarım Dairesi 12-18 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi İthal Ve Yerli Üretim Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

 

 Tarım Dairesi 12-18 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

SVS Tic. Ltd. ait  Elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Selgün Tic. Ltd. ait Black Magic Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli Ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.

Haspolat’ta Bayur Tarım Ltd. ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

Mağusa sakinlerinden Fatma Karabudak’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edilmiştir.

Bostancı köyü sakinlerinden Ahmet Kuzhan’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına  karar verilmiştir.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Eray Göksan

İthal

Kuru Soğan

Temiz

Pınarlı Tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Nej Grain Ltd

İthal

Mısır yemlik

Temiz

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

R.E.E Tic. Cahide Kılıç

İthal

Elma Granny

Temiz

R.E.E Tic. Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

R.E.E Tic. Cahide Kılıç

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Razaki Üzüm

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Alfonzo Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Sofralık Üzüm

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Black Magic Üzüm

Limit Üstü

Selgün Tic.

İthal

Armut S.M

Temiz

Sultani Üzüm

İthal

Bekir Cura

Temiz

Red Globe Üzüm

İthal

Bekir Cura

Temiz

Sultani Üzüm

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz

Red Globe Üzüm

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Beyaz sarma

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Ispanak

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Pazı

Limit Üstü

Bayur Tarım

Haspolat

Glumbra

Temiz

Ahmet Lekesiz

İncirli

Kabak

Temiz

Fatma Karabudak

Mağusa

Sivri Biber

Limit Üstü

Nazlı Özbay

Mağusa

Hıyar

Temiz

Nazlı Özbay

Mağusa

Domates

Temiz

Abdullah Coşkun

Mağusa

Hıyar

Temiz

Kazım Tebelleşal

Mağusa

Kabak

Temiz

İsa Doğan

Mağusa

Domates

Temiz

 Mehmet Uyur

Karşıyaka

Brokoli

Temiz

 Mehmet Uyur

Karşıyaka

Çiçek Lahanası

Temiz

Mehmet Dolmacı

Lapta

Maydanoz

Temiz

Osman Cantaş

Yıldırım

Marul

Temiz

Osman Cantaş

Yıldırım

Domates

Temiz

Osman Cantaş

Yıldırım

Patlıcan

Temiz

Cahit Vudalı

Yıldırım

Dolmalık Biber

Temiz

Abuzer Canlı

Aydınköy

Roka

Temiz

Abuzer Canlı

Aydınköy

Turp

Temiz

Muharrem Bilsin

Bostancı

Turp

Temiz

Murat İpek

Bostancı

Golyandro

Temiz

Adem Kuzhan

Bostancı

Ispanak

Limit Üstü

Serhat Usanmaz

Yedidalga

Domates

Temiz

Mehmet Aktaş

Yeşilırmak

Fasulye

Temiz

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar Ve Anastasiadis 5G Konusunda Anlaştı19 Kasım 2021 Cuma 15:06
  • Sahte PCR testi nedeniyle tutuklandı19 Kasım 2021 Cuma 13:56
  • Hastaneye ait 45 bin TL çalındı19 Kasım 2021 Cuma 13:55
  • Trafik denetiminde ortaya çıktı19 Kasım 2021 Cuma 13:53
  • Topraktan mamül testileri sakladığı yerden alırken suçüstü yakalandı19 Kasım 2021 Cuma 13:50
  • Hikmet Kural'ın ölüm sebebi belirlendi19 Kasım 2021 Cuma 13:48
  • KTMMOB, ETEK ile görüştü19 Kasım 2021 Cuma 13:22
  • Erdoğan neden Biden’ın demokrasiler ittifakı dışında kaldı?19 Kasım 2021 Cuma 13:05
  • Memur-Sen tüm çocukların dünya çocuk hakları gününü kutladı19 Kasım 2021 Cuma 13:03
  • Yeşil Adımlar Projesi İçin İmzalar Atıldı19 Kasım 2021 Cuma 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti