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Tarım Dairesi, kirmizi palmiye böceği mücadelesi için istişarelerde bulunuyor

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Tarım Dairesi Kırmızı Palmiye Böceği hakkında bir açıklama yayımladı
Tarım Dairesi, kirmizi palmiye böceği mücadelesi için istişarelerde bulunuyor

Açıklama şöyle:

Kırmızı Palmiye Böceği, başta hurma ağacı olmak üzere birçok palmiye türünün en önemli zararlısı olup  park, bahçe ve yol boylarındaki hurma ağaçlarının ve palmiye ağaçlarının yavaş yavaş ölümüne sebep olmaktadır. Zarar gören ve kuruyan ağaçlar ise kesildiğinden veya söküldüğünden ekonomik bir kayıp ortaya çıkmaktadır.

 

Tarım Dairesi tarafından yürütülen “Kırmızı Palmiye Böceğinin Mücadelesi Projesi” kapsamında, palmiye ve hurmalarda ekonomik zarara neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele edilebilmesi için insektisit ve zararlının yayılış alanlarının tespit edilmesi amacıyla İskandinav tipi tuzak ve feromon dağıtımı yapılmaktadır. Ancak Hurma hasadı döneminde ilaçlama yapılamamakta, ayrıca Erginler sıcaklığın 15 0C’nin altına düştüğü aylarda özellikle Aralık- Ocak aylarında aktif durumda olmadıklarından ilaçlama yapılması önerilmemektedir. Şubat ayında sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte erginler aktif hale geçeceğinden, ilaçlı mücadeleye ancak bu ay içerisinde başlanabilecektir.

 

Tarım Dairesi, Mücadele konusunda Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefkoşa Belediyesi, Lefkoşa Kaymakamlığı vb. birçok kurum, belediye ve kaymakamlıklarla mücadele konusunda istişarelerde bulunmuş, ilaçlı mücadele yanında özellikle zarar görmüş, kurumuş veya ciddi tehlike arz eden hurma ağaçlarının imhası ile ilgili bilgi vermiştir. Kesilmiş veya sökülmüş hurma/palmiyelerin derin çukurlara gömülebilmesi için yer konusunda ayrıca görüş alışverişinde bulunmuştur.

 

Budamaların zararlının aktif olmadığı kış aylarında yapılması, periyodik olarak ağacın zayıflamış ve çürümekte olan kısımlarının temizlenmesi, sağlıklı bir ağacın herhangi bir yerinde yapılacak kesim ve yaralamalardan kaçınılması ayrıca büyük önem arz etmektedir.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

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