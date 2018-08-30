Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı

Numunelerin, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı (başka madde karıştırıldığı) tespit edilmiştir.
29.8.18 itibarıyla market raflarında yağı tağşişli çıkan ilgili firmaların ürünleri marketlerden toplatılıp, üretim yerleri de kontrol altına alınmıştır. Halkımıza, aşağıda adı geçen firmaların tağşişli zeytinyağı ürünlerini tüketmemeleri önemle duyurulur. Polis tarafından gerekli kovuşturma başlatılacaktır.
Temiz ve Tağşişli Ürünlerin Listesi:
ZEYTİN YAĞI ANALİZ SONUÇLARI
MARKA
SONUÇ
1.
Çınar
TEMİZ
2.
Arsal Naturel
TEMİZ
3.
Tüccaroğlu
TEMİZ
4.
Tirfon
TEMİZ
5.
Kırımlı
TEMİZ
6.
Karpaz Halis
TAĞŞİŞLİ
7.
Hirsofu
TAĞŞİŞLİ
8.
Yeniceköy
TEMİZ
9.
Ciklos Antik
TEMİZ
10.
Aydın
TEMİZ
11.
Kantara
TEMİZ
12.
Melisa
TEMİZ
13.
Bafra Halis
TEMİZ
14.
Bella
TEMİZ
15.
Kaş
TEMİZ
16.
Templos
TEMİZ
17.
Akdeniz Olive
TEMİZ
18.
Yeşil Lefke
TEMİZ
19.
Ağırdağ
TAĞŞİŞLİ
20.
Köylüm
TEMİZ
21.
Ilgaz
TEMİZ
22.
Alasia
TEMİZ
23.
Özde
TEMİZ
24.
Eski Köylüm
TEMİZ
25.
Ranch Line
TAĞŞİŞLİ
26.
Alemdağ Naturel
TAĞŞİŞLİ
27.
Zeytin Ağacı
TAĞŞİŞLİ
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