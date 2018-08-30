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Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı

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Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetlemeler çerçevesinde, 27 ayrı zeytinyağı firmasından zeytinyağı numunesi aldı
Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı

Numunelerin, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı (başka madde karıştırıldığı) tespit edilmiştir.

29.8.18 itibarıyla market raflarında yağı tağşişli çıkan ilgili firmaların ürünleri marketlerden toplatılıp, üretim yerleri de kontrol altına alınmıştır.  Halkımıza, aşağıda adı geçen firmaların tağşişli zeytinyağı ürünlerini tüketmemeleri önemle duyurulur. Polis tarafından gerekli kovuşturma başlatılacaktır.

Temiz ve Tağşişli Ürünlerin Listesi:

 

ZEYTİN YAĞI ANALİZ SONUÇLARI

  
 

MARKA

SONUÇ

 

1.

Çınar

TEMİZ

 

2.

Arsal Naturel

TEMİZ

 

3.

Tüccaroğlu

TEMİZ

 

4.

Tirfon

TEMİZ

 

5.

Kırımlı

TEMİZ

 

6.

Karpaz Halis

TAĞŞİŞLİ

 

7.

Hirsofu

TAĞŞİŞLİ

 

8.

Yeniceköy

TEMİZ

 

9.

Ciklos Antik

TEMİZ

 

10.

Aydın

TEMİZ

 

11.

Kantara

TEMİZ

 

12.

Melisa

TEMİZ

 

13.

Bafra Halis

TEMİZ

 

14.

Bella

TEMİZ

 

15.

Kaş

TEMİZ

 

16.

Templos

TEMİZ

 

17.

Akdeniz Olive

TEMİZ

 

18.

Yeşil Lefke

TEMİZ

 

19.

Ağırdağ

TAĞŞİŞLİ

 

20.

Köylüm

TEMİZ

 

21.

Ilgaz

TEMİZ

 

22.

Alasia

TEMİZ

 

23.

Özde

TEMİZ

 

24.

Eski Köylüm

TEMİZ

 

25.

Ranch Line

TAĞŞİŞLİ

 

26.

Alemdağ Naturel

TAĞŞİŞLİ

 

27.

Zeytin Ağacı

TAĞŞİŞLİ

 

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