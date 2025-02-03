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Tarım Dairesi: Tahıl arazilerinde yaprak hastalığı görüldü

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Tarım Dairesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı tahıl arazilerinde yaprak leke hastalığı görülmeye başlandığını açıkladı ve üreticilere tahıl alanlarını kontrol etme tavsiyesinde bulundu.
Tarım Dairesi: Tahıl arazilerinde yaprak hastalığı görüldü

Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, “Tahıl ekimi yapılan arazilerde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve neme bağlı olarak mantari (fungal) yaprak leke hastalıkları görülmektedir” denildi.

Hastalığın sap ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, üreticilere tahıl alanlarını kontrol etme tavsiyesinde bulunuldu. 

Açıklamada, Bitki Koruma Ürünleriyle ilgili tavsiye listesinin, Tarım Dairesi Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde (tarimdairesi.gov.ct.tr) bulunduğu kaydedildi ve tavsiye listelerindeki uyarılara da dikkat edilmesi istendi.

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