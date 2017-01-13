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Tarım Dairesi uzmanları, sera üreticileriyle bir araya geldi

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Tarım Dairesi uzmanları, sera üreticileriyle bir araya geldi
Toplantıda, her bir sera üreticisine yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgiler verilerek üretim planlaması yapıldı.

Tarım Dairesi uzmanları, Mağusa Maraş’ta sera üreticileri ile bir araya geldi. Geçtiğimiz ay, bölgedeki tüm seralardan örnekler alarak analizler yapan Tarım Dairesi uzmanları, elde edilen sonuçlar ışığında üreticilerin daha düşük maliyetle verimini artırabilmesi amacıyla üreticilere üretim programı sundu.

Tarım Dairesi ve Güzelyurt Toprak Su Laboratuvarı uzmanları KKTC Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan nezaretinde bölgedeki sera üreticileriyle KKTC Seracılar Birliği’nde bir araya geldi.

Toplantıda, her bir sera üreticisine yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgiler verilerek üretim planlaması yapıldı. 

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