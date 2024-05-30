Tarım Dairesi’nden 5 bölgede denetim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Dairesi, ülkenin tarım sektörünü desteklemek ve tüketicilerin sağlığını korumak adına tarladan sofraya önemli bir rol üstleniyor.

Tarım Dairesi, tarımın önemli bir unsuru olan ilaç kullanımının denetimini sağlamak amacıyla Lefkoşa, Demirhan, Çukurova, Geçitkale ve Yıldırım bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, tarım ilaçlarının satış ve depolama koşulları, son kullanma tarihleri, ruhsatlı ürünlerin satışı gibi kritik konular titizlikle incelendi. Ayrıca, bayilerin ilaç satışı yapma yetkilerinin ve belgelerinin güncelliği de detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yapılan denetimlerin, sektörün sağlıklı ürünler elde etmesini sağlamak, hem de tüketicilerin güvenle tüketim yapmasını temin etmek için büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuş, denetimlerin sürekli bir şekilde devam edeceği ve sektördeki herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağı bildirildi.