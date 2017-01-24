Tarım Dairesi’nden Alsancak’ta tarla günü ve gece eğitimi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerini bu hafta Alsancak’ta sürdürüyor.

Bu çerçevede 25 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’de Alsancak Belediyesi önünde bir araya gelinerek üretici bahçesine gidilerek bağ budanması konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verilecek. Öte yandan aynı akşam saat 19.00’da Alsancak Küçükler İlkokulu’nda “Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek. Daireden yapılan açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.