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Tarım Dairesi’nden eğitim

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Tarım Dairesi’nden eğitim
Tarım Dairesi, “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim veriyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Manisa Bağ Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından verilen eğitimler dün Mehmetçik bölgesinde bugün de Lefke’de gerçekleştirilecek.

Bugün saat 11.00’de Hüseyin Yalçıner’in Cengizköy’deki bahçesinde toplanılacak, eğitim  öğleden sonra saat 14:00’te Gemikonağı’nda Sıtkı Işıkgün’ün bahçesinde devam edecek.

Akşam saat 19:00’da ise Lefke Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda gece eğitimi gerçekleştirilecek.

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