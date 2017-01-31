Tarım Dairesi’nden eğitim

Tarım Dairesi, “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim veriyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Manisa Bağ Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından verilen eğitimler dün Mehmetçik bölgesinde bugün de Lefke’de gerçekleştirilecek.

Bugün saat 11.00’de Hüseyin Yalçıner’in Cengizköy’deki bahçesinde toplanılacak, eğitim öğleden sonra saat 14:00’te Gemikonağı’nda Sıtkı Işıkgün’ün bahçesinde devam edecek.

Akşam saat 19:00’da ise Lefke Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda gece eğitimi gerçekleştirilecek.