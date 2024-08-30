Tarım Dairesi'nden Kaktüs Koşniliyle Mücadelede Yeni Adım

Tarım Dairesi Müdürlüğü, kaktüs koşniliyle mücadele kapsamında, babutsa hasadının tamamlanmasının ardından 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bitki koruma ürünlerinin dağıtımına başlayacağını duyurdu.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, babutsa üreticileri bitki koruma ürünlerini temin etmek için en yakın kaza ve bölge tarım dairelerine başvurabilecekler. Etkin bir kimyasal mücadele için, zarar görmüş ve kurumuş babutsa yaprakları, bitki parçaları ve meyvelerinin tarlalardan uzaklaştırılıp imha edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, ilaçlama sırasında bitki koruma ürünlerinin tavsiye edilen dozajlarına ve hasat aralığı süresine dikkat edilmesi önemle vurgulandı. Tarım Dairesi Müdürlüğü, “Babutsa İçin Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünlerinin Aktif Maddeleri” listesini, üreticilerin erişimine sunmak üzere resmi internet sitesi olan tarimdairesi.gov.ct.tr üzerinden takip edilebileceğini duyurdu.

Bu adım, babutsa üreticilerinin kaktüs koşniliyle etkili bir şekilde mücadele edebilmeleri için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.