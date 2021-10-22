Tarım Dairesi'nden Narenciye duyurusu

Narenciye ürünleri gerek meyve gerek konsantre gerekse de kabuk yağı olarak ülkemizin en önemli ihracat kalemini oluşturmaktadır.

Üretilen ürünlerin büyük bir kısmı Türkiye, Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve AB’ye ihraç edilmekte olup, giriş gümrüklerindeki denetimler bu yıl itibariyle daha da sıkılaştırılmıştır.

İhraç edilecek narenciye ürünlerinin hasatının çok kısa bir süre içerisinde başlayacak olması nedeniyle herhangi bir kalıntı problemi ile karşılaşılmaması için narenciyede yapılacak ilaçlamaların bir an önce durdurulması ya da elzem durumlarda hasat aralığı düşük olan ve narenciye için önerilen ilaçların kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca, narenciye bahçeleri yakınındaki diğer meyve ve sebzelerde ilaçlama yapılırken dikkatli olunması, sürüklenme yoluyla narenciye bahçelerine ulaşmasını engelleyerek olası bir kirliliğin oluşmasını engelleyecektir.

Turunçgillerde zarar yapan organizmalara karşı hangi bitki koruma ürünlerinin kullanılabileceği Tarım Dairesi internet sitesinde (https://tarimdairesi.gov.ct.tr) “Turunçgil Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri Listesi” adı altında yayımlanmaktadır. Ayrıca Bölge ve Kaza Tarım dairelerinden gerekli bilgiler alınabilir.

Üreticilerimize önemle duyurulur.

Tarım Dairesi