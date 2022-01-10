Tarım Dairesi’nden Uyarı

Tarım Dairesi, tahıl alanlarında yabancı ot, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama sezonu başladığından, tahıl arazileri içerisinden yenilebilir otlar olan yumurta otu, gömeç, kazayağı, kara ot ve benzeri otlar toplanırken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.



Tarım Dairesi, “Yenilebilir otlar, ilaçlama yapılmamış tahıl arazilerinden toplanmalıdır.

Ayrıca, egzoz gazlarının neden olduğu ağır metal kirliliği sebebiyle yol kenarlarından veya yakınlarından yenilebilir otlar toplanmamalıdır. Halkımıza önemle duyurulur” dedi.