Tarım Dairesi'nden yalanlama geldi!

Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal Babutsa Zararlısı adlı haşerenin kuzeyden yayılmadığını vurguladı.

Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal, Güney Kıbrıs Tarım Dairesi Müdürü Andrula Yeorgiu’nun Güney Kıbrıs’ta görülen babutsa (diken inciri) zararlısının KKTC’den Günay Kıbrıs’a yayıldığı ve KKTC yetkililerinin söz konusu böcekle mücadeleye geç kaldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ünsal, iddiaların aksine söz konusu zararlının Güney’den geçmiş olabileceğini belirterek, altı ay önce kimyasal mücadele başlattıklarını vurguladı.

BABUTSA ZARARLISI KUZEY’DEN YAYILMADI

Tarım Dairesi Müdürü Ünsal yaptığı basın açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta, Eylül – Ekim aylarında Kokkinahoria’da (Kırmızı Köylerde) görülen “Dactylopius opuntiae” adlı babutsa zararlısının Larnaka’da söz konusu bölgeye KKC sınırlarından geçtiği, iddiasının gerçekleri yansıtmadığını, aksine söz konusu zararlının Güney’den KKTC’ye geçmiş olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını kaydetti.

MÜCADELEYE ALTI AY ÖNCE BAŞLANDI

Ünsal, başta babutsa bitkisi olmak üzere kaktüs türü bitkilerde görülen zararlının Güney Kıbrıs’la eş zamanlı Mağusa Maraş bölgesinde de görüldüğünü kaydederek, Eylül ayında tespit edilen zararlıyla mücadeleye derhal başlandığının altını çizdi. Babutsa bitkisi zararlısının tespit edilmesiyle birlikte, hiç vakit kaybedilmeden Mağusa belediyesiyle işbirliği içinde kimyasal mücadele başlatıldığını anlatan Ünsal, “Rum Tarım Dairesi Müdürü’nün iddialarında yer verdiği gibi mücadeleye geç kalınmamıştır. Biz Eylül ayında gerekli tedbiri derhal aldık. Sanırım Rum Tarım Dairesi Müdürü, Kuzeydeki gelişmeleri altı ay geriden takip ediyor” şeklinde ifadelere yer verdi.