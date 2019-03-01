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Tarım Dairesi'nden yok olmakta olan Babutsalar ile ilgili açıklama

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Tarım Dairesi'nden yok olmakta olan Babutsalar ile ilgili açıklama
Tarım Dairesi'nden yok olmakta olan Babutsalar ile ilgili açıklama

Bazı yayın organlarında, babutsalara zarar veren kaktüs koşnili (bitki zararlısı) ile ilgili çıkan haberlerle yönelik olarak dairemiz, açıklama yapma gereği duymuştur.

2018 yılından itibaren Gazimağusa kapalı Maraş bölgesindeki babutsalarda görülen ve teşhisi konulan kaktüs koşnili ile ilgili mücadele başlatmıştır. Mücadele kapsamında Dairemiz, Kapalı Maraş bölgesinde Gazimağusa Belediyesi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile etkili bir mücadele programı oluşturmuş ve uygulamıştır.  Bunun yanında, halkımızdan gelen sözlü ve yazılı dilekçeleri de dikkate alarak, daire mühendislerimiz tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, kaktüs koşnilinin çeşitli bölgelerimize de sirayet ettiği tespit edilmiştir.        

 

Bu sebeple dairemiz İskele, Serdarlı ve Gazimağusa Belediyelerinin hudutları içerisinde yer alan köylerde tespit edilen kaktüs koşnili ile mücadele için babutsa yetiştirilen alanlarda kullanılması amacıyla proje kapsamında 40 lt civarında Movento SC 100 isimli bitki koruma ürünün dağıtımını yapmıştır. Bununla birlikte, ilaçlama yapacak olan belediye personeline de ilaçlama yöntemi ile tarım ilaçlarının güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

 

Kaktüs koşnili, ülkemizde üretimi yapılan bitkisel ürünlerde zararlılar envanterinde yer almakta olup, babutsalara önemli derecede zarar vermektedir. Kış aylarını durağan olarak geçiren zararlı, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte aktif hale gelmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte, tespit edilen üretim alanlarında zararlı ile mücadeleye başlanması gerekmektedir. Mücadelede başarı sağlamak için çok yoğun zarar görmüş ve kurumuş babutsa yapraklarının babutsa üretim alanlarından uzaklaştırılması ve imha edilmesi gerekmektedir.

Kaktüs koşnili ile mücadelede kullanılabilecek bitki koruma ürünleri ülkemizde ruhsatlı olup Movento SC 100 ve 400g/l Dimethoate aktif maddeli (Poligor, Rogor vb.) bitki koruma ürünleridir.  Ülkemizde Bitki Koruma Ürünü Satışları dairemiz tarafından verilen satış yeri ruhsatı ve satıcı ruhsat belgesi olanlar tarafından yapılmaktadır.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Tarım Dairesi

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