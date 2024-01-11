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Tarım Eğitiminin 178. Yıl dönümü LAÜ’de kutlandı

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   Tarım Bayramı: Tarım Eğitiminin 178. Yıl dönümü, LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası (KTZMO)  iş birliği ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) kutlandı.
Tarım Eğitiminin 178. Yıl dönümü LAÜ’de kutlandı

LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen konferansa, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı  Hüseyin Çavuş, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, KTZMO Başkanı Erkut Uluçam, sektör temsilcileri, üreticiler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Konferansın açılış konuşmalarını, KTZMO Başkanı Erkut Uluçam, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erayman, LAÜ Tarım Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Aşkın, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın “Örtü Altı Meyvecilik” konulu sunum gerçekleştirdi. Aşkın sunumunda,  Örtü Altı Meyveciliğin önemi, avantajları, faydaları hakkında kısa bilgiler verdikten sonra aktif ve pasif örtü sistemlerini KKTC’den ,Türkiye’den ve Dünyanın çeşitli ülkelerinden örneklerle gösterip uygun meyve türlerini anlattı. Sunumunun sonunda, Türkiye’de Afyon ili Sandıklı ilçesinde Jeotermal enerji ile ısıtılan ve bir dekardan seksen ton domates alınan sera ile İstanbul’da bir AVM’nin -5 katında tamamen kontrollü şartlarda topraksız tarım yapılarak 1dekarlık alandan dışarıda 390 dekar alandan alınan ürüne eşdeğer sebze üretimi yapan bir kurumu geleceğin tarımı olarak işaret etti.

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