TARIM SİGORTASI FONU YARGIYA MI GİDİYOR?

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu ile Maliye Bakanlığı arasında 18 milyon TL’lik avans konusunda uzlaşma sağlanamadığı takdirde yargı sürecinin başlayacağını belirterek, konunun yargıya taşınması durumunda ödemeler konusunda büyük sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu..

Genel Tarım Sigortası Fonu hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Fon’a 2016’da Hazine tarafından verilen 18 milyon TL avansa bir açıklık kazandırılması gerektiğini belirterek, Maliye Bakanlığı ile Fon’un yasası çerçevesinde bir uzlaşmaya varılmasının elzem olduğunu belirtti. Bu soruna çözüm üretilememesi durumunda konunun yargıya havale edileceğini açıklayan Şahali, bu durumunda ise Fon’un ödeme kabiliyetinde sıkıntınlar yaşanacağını söyledi.

EK TAHSİSAT MI, BAĞIŞ MI?

Şahali, konunun temelinde 18 milyon TL’lik miktarın Fon’a ek tahsisat mı yoksa bağış olarak mı verildiğinin resmi bir şekilde açıklanmasının bulunduğuna dikkat çekerken, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman ise, 18 Milyon TL’nin yarattığı belirsizlikten dolayı Fon tarafından 2017 ve 2018 bütçelerinin hazırlanamadığını, borç olarak verildiği söylenen meblağın yasal olarak bütçede borç gösterilemeyecek olmasının esas sıkıntı olduğunu söyledi.