  • BIST 3.156,82
  • Altın 1022.015
  • Dolar 18.1784
  • Euro 18.2607
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Oğuz, Türkiye Devlet Su İşleri Müdürlüğü Yetkililerini kabul etti

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Oğuz, Türkiye Devlet Su İşleri Müdürlüğü Yetkililerini kabul etti
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Oğuz, Türkiye Devlet Su İşleri Müdürlüğü Yetkililerini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içme ve kullanma suyu projelerinin tamamlanması ve sulama projeleri konularında inceleme yapmak için ülkeye gelen DSİ heyetiyle toplantıda, 243 kilometrelik içme ve kullanma suyu hatlarının tamamlanmasının önem arz ettiği Güzelyurt ve Mesarya Ovası sulama projesi güzergahları, yapımları ile ilgili koşullar görüşüldü.

Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Master Planı’nın hazırlanması konusu ele alınarak, Su Master Planı sayesinde ülke su kaynaklarının, atık su altyapılarının değerlendirilip projelendirilmesi ve ülkede su politikaları geliştirilmesinin bilimsel bir altyapıya dayandırılması konusundaki çalışmalarda gelinen aşama değerlendirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atan: Sorun çözülmezse grev yapılacak26 Ağustos 2022 Cuma 15:22
  • AÖA giriş sınavı yarın yapılıyor26 Ağustos 2022 Cuma 15:18
  • Tatar: Evlatlarımıza bırakacağımız, refah bir yaşam olacaktır!26 Ağustos 2022 Cuma 15:13
  • Cesurer: 6 Ayda 1 Milyon TL’den fazla para harcandı26 Ağustos 2022 Cuma 15:10
  • Dipkarpaz Belediyesi’nin kapatılmasına tepki...26 Ağustos 2022 Cuma 15:04
  • Keleşzade: Kimse Bu Saatten Sonra Bu Kibire Boyun Eğmesini Beklemesin26 Ağustos 2022 Cuma 14:59
  • Avcıoğlu: Fahiş fiyatlı yakıtın faizini bile vatandaşa ödetecekler!26 Ağustos 2022 Cuma 14:46
  • Üstel: Dilin kemiği yok ağzı olan konuşur, varsa bilgi verin o eli keseceğim!26 Ağustos 2022 Cuma 14:41
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol Var26 Ağustos 2022 Cuma 14:23
  • Nijerya hükümetinden uyarı: Kıbrıs’ın kuzeyine gitmeyin26 Ağustos 2022 Cuma 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti