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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu Özev’i Ziyaret Etti

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke genelinde özel eğitim gereksinimi olan bireyler için hizmet veren özel okullara desteğin arttırılması gerektiğini ifade etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu Özev’i Ziyaret Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke genelinde özel eğitim gereksinimi olan bireyler için hizmet veren özel okullara desteğin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu KKTC Özel Eğitim Vakfı’nı (ÖZEV) ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu’na, ziyaret sırasında ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz eşlik etti. 

Çavuşoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, ÖZEV’in özel gereksinimi olan bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir görev yaptığını, KKTC’de özel eğitimin güçlükle ve fedakârlıkla yapıldığını, devletin de özel gereksinimi olan bireylerin eğitimi için gerekli fedakârlığı gösterdiğini ancak ülkede ihtiyaç duyulan özel eğitim kurumlarının yaygınlaşması için devlet tarafından verilen desteğin artmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

GÖRSAY ÖZEV’DEKİ PROJELERİ ANLATTI

ÖZEV Genel Müdürü Görsay,  özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını giderici çözümlere katkıda bulunmak hedefiyle yola çıktıklarını aktardı. 

Görsay, ÖZEV’deki iç- dış mekân spor tesisleri, kapalı yüzme havuzu projesi ve diğer projelerle ilgili bilgiler verdi. 

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